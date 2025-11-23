Así será el centro de escalada de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará 20 metros de altura
La firma promotora realiza un avance del diseño del equipamiento, que abrirá en la segunda mitad de 2026 y contará con zonas de restauración y parking
Unos 2.400 metros cuadrados de superficie, hasta 20 metros de altura en algunos puntos de la edificación, 50 autoseguros, 140 vías, 180 "boulders", muro de velocidad, muro exterior, gimnasio, restaurante o parking privado. Son algunas de las características del gran centro de escalada que la firma "Sputnik" va a levantar en Lugones. La empresa, con sede en Madrid y referente nacional en este tipo de equipamientos, inicia ya las primeras labores para la construcción de este complejo que abrirá el año que viene y cuyo diseño acaba de darse a conocer. Aunque no se ha explicitado una fecha concreta para la inauguración, en principio se estima que será en la segunda mitad de 2026.
La fórmula por la que este centro verá la luz es un acuerdo público-privado a través del que el Ayuntamiento ha cedido una parcela en la zona de Les Bellotines, un proceso que ha supuesto una licitación mediante un procedimiento de cesión de uso en régimen de alquiler por un periodo de 30 años. La empresa abonará un canon anual de 48.612,50 euros y, vencido el plazo de cesión, el equipamiento pasará a ser de titularidad municipal.
"Único en Asturias"
La firma madrileña, que promociona este proyecto como "el más innovador" de los que ha impulsado, ha elegido Siero como parte de su plan de expansión en el norte del país. Responsables de las obras, entre ellos, los arquitectos, estuvieron a inicios de noviembre en la parcela de Lugones en una visita que coincidió con la fecha en la que la Junta de Gobierno de Siero aprobó la licencia de obras para el equipamiento.
Tal y como explicó el Ayuntamiento de Siero cuando se conoció el proyecto, se tratará de un equipamiento "único en Asturias por sus características" y "contará con todas las disciplinas de escalada". La iniciativa se destaca como una pieza que encaja en la filosofía del "Siero para vivir" del gobierno municipal, un espacio "para gente joven y con equipamientos modernos, de calidad y de referencia, no solo a nivel autonómico, sino en este caso también para todo el norte de España", subrayó el gobierno local cuando se anunció el centro de escalada.
El hecho de que se trate de un espacio que ofertará actividad deportiva y también zona de restauración conforma una propuesta que viene a enriquecer las opciones de ocio de Lugones y se espera que atraiga a público de distintas zonas de la región.
Según la previsión que se maneja, la puesta en marcha del equipamiento podría generar en torno a treinta puestos de trabajo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina
- El 'pueblo ejemplar' de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto
- Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
- El despliegue del sistema métrico en Siero llega a casi 20.000 vecinos: así funciona el nuevo método para numerar las construcciones de las parroquias rurales
- El Ayuntamiento de Siero limpia cinco parcelas privadas en Lugones: 'Se pasará la factura a los propietarios
- La obra del nuevo acceso a Parque Principado ya es inminente tras ser aprobada por la Junta de Gobierno de Siero: “Arrastramos el problema desde hace 25 años”
- Finalizan las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de la Pola: este será el destino de la parcela
- La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera