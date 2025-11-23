Así será el centro de escalada de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará 20 metros de altura

Unos 2.400 metros cuadrados de superficie, hasta 20 metros de altura en algunos puntos de la edificación, 50 autoseguros, 140 vías, 180 "boulders", muro de velocidad, muro exterior, gimnasio, restaurante o parking privado. Son algunas de las características del gran centro de escalada que la firma "Sputnik" va a levantar en Lugones. La empresa, con sede en Madrid y referente nacional en este tipo de equipamientos, inicia ya las primeras labores para la construcción de este complejo que abrirá el año que viene y cuyo diseño acaba de darse a conocer. Aunque no se ha explicitado una fecha concreta para la inauguración, en principio se estima que será en la segunda mitad de 2026.

La fórmula por la que este centro verá la luz es un acuerdo público-privado a través del que el Ayuntamiento ha cedido una parcela en la zona de Les Bellotines, un proceso que ha supuesto una licitación mediante un procedimiento de cesión de uso en régimen de alquiler por un periodo de 30 años. La empresa abonará un canon anual de 48.612,50 euros y, vencido el plazo de cesión, el equipamiento pasará a ser de titularidad municipal.

Tres detalles de interiores y exteriores del futuro centro de escalada según infografías de la promotora.

"Único en Asturias"

La firma madrileña, que promociona este proyecto como "el más innovador" de los que ha impulsado, ha elegido Siero como parte de su plan de expansión en el norte del país. Responsables de las obras, entre ellos, los arquitectos, estuvieron a inicios de noviembre en la parcela de Lugones en una visita que coincidió con la fecha en la que la Junta de Gobierno de Siero aprobó la licencia de obras para el equipamiento.

El centro de escalada de Lugones tendrá 140 vías y alcanzará 20 metros de altura

Tal y como explicó el Ayuntamiento de Siero cuando se conoció el proyecto, se tratará de un equipamiento "único en Asturias por sus características" y "contará con todas las disciplinas de escalada". La iniciativa se destaca como una pieza que encaja en la filosofía del "Siero para vivir" del gobierno municipal, un espacio "para gente joven y con equipamientos modernos, de calidad y de referencia, no solo a nivel autonómico, sino en este caso también para todo el norte de España", subrayó el gobierno local cuando se anunció el centro de escalada.

El hecho de que se trate de un espacio que ofertará actividad deportiva y también zona de restauración conforma una propuesta que viene a enriquecer las opciones de ocio de Lugones y se espera que atraiga a público de distintas zonas de la región.

Según la previsión que se maneja, la puesta en marcha del equipamiento podría generar en torno a treinta puestos de trabajo.