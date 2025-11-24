Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Siero espera noticias sobre Costco después de Navidad: "Confiamos en que sean favorables"

Ángel García, que se reunió con el presidente del Principado, Adrián Barbón, prevé también avances en breve sobre proyectos como la Agencia del Agua, que se instalará en Colloto

Instalaciones de Costco en Colorado.

Instalaciones de Costco en Colorado. / AP Photo/David Zalubowski

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, confía en que el plan de la multinacional americana de los hipermercados Costco para instalarse en el concejo obtenga el respaldo definitivo del Principado en breves fechas, quizás "después de Navidad".

Así lo manifestó el regidor sierense tras reunirse este lunes en Presidencia con Adrián Barbón, en un encuentro en el que hablaron de varias cuestiones que atañen al municipio. Entre las de más envergadura, la de Costco, que podría estar a punto de ver la luz para hacer posible la creación de una gran superficie de la marca en el polígono industrial de Bobes. La agencia Sekuens de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana está rematando la redacción del informe que se espera declare este plan como Proyecto de Interés Estratégico Regional, la vía que permitiría la creación de la gran superficie en el concejo.

Empleo directo e indirecto

Un paso clave que "está próximo a finalizar", avanzó Ángel García a la salida de la reunión, y que podría estar listo "ya para después de Navidad, porque el mes de diciembre es complicado". Y en Siero esperan que "el informe sea favorable, confiamos en que así sea", sostiene el Alcalde.

El proyecto para implantar una gran tienda de esta multinacional de los hipermercados se pretende desarrollar en una parcela de 54.586 metros cuadrados de superficie con 46.035 metros cuadrados de edificabilidad, y el área contará con 822 plazas de aparcamiento.

Generará alrededor de 200 puestos directos en su apertura. El número de empleados crecerá a medida en que vaya madurando el establecimiento, llegando a alcanzar aproximadamente 260 puestos directos. Los indirectos están en torno a los 700, según cálculos la firma.

Parcelas de Bobes

Además, en el encuentro entre Barbón y García se abordaron otras cuestiones como la creación de la Agencia del Agua en las instalaciones de la antigua fábrica del Águila Negra, en Colloto, o la comercialización del resto de parcelas disponibles en el polígono de Bobes. "Tendremos buenas noticias en próximas fechas", explicó Ángel García, quien confía en los avances en la negociación prespuestaria regional para que se desarrollen nuevos proyectos en Siero.

