Barbón ya tiene su "Papá Pitufo" recién llegado de Siero y con el lema "Puxa Asturies"
El alcalde sierense, Ángel García, se lo entregó este lunes durante la reunión que ambos mantuvieron en Oviedo
Luján Palacios
El "Pitufo gruñón" se ha convertido en uno de los detalles institucionales del Ayuntamiento sierense, que comenzó a entregar miniaturas de esta figura como obsequio municipal a partir de la instalación de la gigante que da la bienvenida en la rotonda de Puente Nora, en Lugones. Pero no es una reproducción de este personaje la que ha llegado procedente de Siero hasta el despacho del presidente del Principado, Adrián Barbón. Y es que el jefe del Ejecutivo autonómico ha recibido como obsequio un "Papá Pitufo" con un cartel que reza "Puxa Asturies". El alcalde, Ángel García,se lo dio este lunes, con motivo de su encuentro en Oviedo para abordar distintos asuntos de interés para el municipio.
El regidor sierense explicó que se trata del "detalle que le prometí la última vez que vino a Siero". Se desconoce quién decidió que fuese un "Papá pitufo" en vez de otra de las figuras disponibles, pero sí está claro que probablemente sea uno de los obsequios institucionales más singulares recibidos de un alcalde en la sede de la Presidencia.
Embajadores de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible
Siero ha elegido a "Los Pitufos" para representarle porque son embajadores de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible con los que se identifica el municipio y su proyecto de Siero Verde. El primero que se instaló fue el gigantesco de la rotonda de Puente Nora, en Lugones. Después uno mucho más pequeño se colocó en la Alcaldía. Ahora acaba de instalarse una gigantesca "Pitufina karateca" en el acceso de la Autovía Minera a la Pola y está previsto que haya otra, pero "ferroviaria" en El Berrón.
El Ayuntamiento hubo de firmar un acuerdo con los descendientes del creador de estas populares figuras para poder hacer uso de la imagen e instalarlas en el municipio. Los propios familiares acudieron al Ayuntamiento para la firma de documentos que hacen posible el desarrollo de este tipo de iniciativas.
- La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina
- El 'pueblo ejemplar' de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto
- Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
- Así será el gran centro de escalada Sputnik de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará los 20 metros de altura
- Vandalizan con insultos al Alcalde de Siero la Pitufina Karateka que da la bienvenida a la Pola
- Finalizan las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de la Pola: este será el destino de la parcela
- La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera
- Medio Ambiente da luz verde (con condiciones) a la nueva ciudad deportiva del Oviedo: estas son las obligaciones para el club azul