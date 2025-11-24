Barbón ya tiene su "Papá Pitufo" recién llegado de Siero y con el lema "Puxa Asturies"

El "Pitufo gruñón" se ha convertido en uno de los detalles institucionales del Ayuntamiento sierense, que comenzó a entregar miniaturas de esta figura como obsequio municipal a partir de la instalación de la gigante que da la bienvenida en la rotonda de Puente Nora, en Lugones. Pero no es una reproducción de este personaje la que ha llegado procedente de Siero hasta el despacho del presidente del Principado, Adrián Barbón. Y es que el jefe del Ejecutivo autonómico ha recibido como obsequio un "Papá Pitufo" con un cartel que reza "Puxa Asturies". El alcalde, Ángel García,se lo dio este lunes, con motivo de su encuentro en Oviedo para abordar distintos asuntos de interés para el municipio.

El regidor sierense explicó que se trata del "detalle que le prometí la última vez que vino a Siero". Se desconoce quién decidió que fuese un "Papá pitufo" en vez de otra de las figuras disponibles, pero sí está claro que probablemente sea uno de los obsequios institucionales más singulares recibidos de un alcalde en la sede de la Presidencia.

Embajadores de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible

Siero ha elegido a "Los Pitufos" para representarle porque son embajadores de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible con los que se identifica el municipio y su proyecto de Siero Verde. El primero que se instaló fue el gigantesco de la rotonda de Puente Nora, en Lugones. Después uno mucho más pequeño se colocó en la Alcaldía. Ahora acaba de instalarse una gigantesca "Pitufina karateca" en el acceso de la Autovía Minera a la Pola y está previsto que haya otra, pero "ferroviaria" en El Berrón.

El alcalde de Siero y el presidente del Principado, con la figura, este lunes. / A. S.

El Ayuntamiento hubo de firmar un acuerdo con los descendientes del creador de estas populares figuras para poder hacer uso de la imagen e instalarlas en el municipio. Los propios familiares acudieron al Ayuntamiento para la firma de documentos que hacen posible el desarrollo de este tipo de iniciativas.