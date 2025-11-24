Cadasa chequeará de urgencia la arteria principal del agua en Siero por el riesgo de averías

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ultima la licitación de un servicio técnico de auscultación y diagnóstico estructural de la canalización que conforma la denominada arteria principal de suministro de agua a su paso por el concejo de Siero. Se trata de una conducción clave para el abastecimiento regional, formada por tuberías de hormigón pretensado con camisa de chapa de 1.500 milímetros de diámetro.

El objetivo del estudio, que tiene un presupuesto de un millón de euros, es identificar los tramos potencialmente deficientes antes de que puedan sufrir una rotura, así como emitir un informe exhaustivo que permita programar la sustitución preventiva de los tubos deteriorados.

La intervención se vuelve prioritaria tras el episodio del pasado 29 de abril, cuando uno de estos conductos sufrió un reventón espontáneo, fenómeno característico de este tipo de tuberías. Con el paso del tiempo y el desgaste de los materiales, las espiras de acero anulares, que aportan resistencia estructural al tubo, pueden romperse. Cuando el número de espiras dañadas supera el límite elástico del material, la pared del conducto deja de soportar la presión y se produce la rotura repentina.

Presión del agua

En el caso de la arteria principal de Siero, la presión del agua puede provocar que, en caso de una rotura, el chorro se proyecte a varios cientos de metros y arrastre fragmentos de hormigón, cierres, vallas e, incluso, puede causar daños graves en edificaciones próximas. "El riesgo para personas y bienes es evidente", reconocen los técnicos de Cadasa.

Además, al tratarse de una infraestructura enterrada, los indicios de deterioro no son visibles desde el exterior. Incluso en caso de destapar un tramo, las roturas internas de los anillos estructurales pueden pasar desapercibidas salvo que los daños sea muy severo.

Las consecuencias de una avería superan el impacto físico del reventón. Una reparación compleja obligaría a interrumpir el suministro de agua a varios municipios e industrias de la zona central de Asturias. A través de esta conducción se abastece a un territorio con casi 800.000 habitantes y varias grandes empresas, por lo que cualquier interrupción conllevaría importantes perjuicios económicos y sociales.

A ello se suma que la canalización data de los años ochenta, por lo que se presume que se acerca al final de su vida útil. Aunque está en marcha el proyecto de desdoblamiento de la conducción principal, en el tramo Lieres–Espiniella, los plazos administrativos impiden que la nueva infraestructura entre en servicio antes de tres años. Por todo ello, Cadasa considera "urgente" conocer el estado estructural de la red actual y detectar si los tubos presentan ya debilidades que puedan comprometer su integridades y advertir de un próximo reventón. En ese caso se procederá a la sustitución programada e inmediata de las zonas deficientes.

Programación

El servicio de diagnóstico comprenderá la programación exhaustiva de los trabajos, habida cuenta de que se trata de una tubería fundamental para el servicio y del escaso margen temporal para la suspensión del suministro, así como la dotación de medios humanos y materiales a emplear para efectuar las labores de auscultación estructural de la pared de los tubos sin ocasionar deterioro de los mismos.

Posteriormente, se prevé llevar a cabo la ejecución de las propuestas actuaciones de estudio, análisis y auscultación estructural, así como la redacción y presentación de los documentos. Todo ello en un plazo establecido en nueve meses en los pliegos de licitación.