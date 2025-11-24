La Carrera de Fin de Año de Siero será el 27 de diciembre: "Es una fiesta deportiva entre amigos y familia, esperamos que vuelva a ser un éxito de participación"

La tradicional Carrera de Fin de Año sierense se celebrará el próximo 27 de diciembre en la Pola, con salida y llegada en la calle Ildefonso Sánchez del Río, que volverá a ser, como en ediciones anteriores, epicentro de la jornada.

"Se trata de una fiesta deportiva para despedir el año entre amigos y familia. Esperamos que vuelva a ser un éxito de participación, igual que en las últimas ediciones”, destacó este lunes el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, que presentó la iniciativa en el Ayuntamiento de Siero. Las pruebas de categorías inferiores comenzarán a partir de las 17.00 horas, mientras que la prueba principal, de 4,3 kilómetros, dará inicio a las 18.15 horas.

Recogida de dorsales y premios

La organización de la prueba establece un máximo de 1.200 participantes para la carrera absoluta y 600 plazas para las categorías menores. Tal y como explicó Jesús Abad, que estuvo acompañado por Virginio Ramírez, director del Patronato Deportivo Municipal, las inscripciones estarán disponibles desde este 24 de noviembre hasta el 22 de diciembre.

La participación es gratuita para las categorías base y tiene un coste de 3 euros para adultos. La recogida de dorsales podrá realizarse el día 26 en el polideportivo Leandro Domínguez y el 27 en la plaza de abastos, donde también se celebrará la entrega de premios, el mismo día de la prueba, a partir de las 19.15 horas.