Doce mil vecinos de Siero cuentan más de 65 años: "Es fundamental que tengan la mejor atención posible"
El alcalde, Ángel García, visitó el Hogar del Jubilado de Lugones para hacer entrega de mobiliario para el centro
Un total de 14 mesas y 56 sillas. Las ha entregado el Ayuntamiento de Siero al Hogar del Jubilado de Lugones, que este lunes han visitado el alcalde, Ángel García, y la concejala de Mayores y Patrimonio Pilar Santianes.
El regidor destacó el apoyo municipal a este tipo de centros, de los que hay once en el concejo. "En el presupuesto municipal de 2026 se destinan más de 80 mil euros al mantenimiento, ayudas e inversiones en estos centros", destacó el alcalde, que explicó que en Siero "más del veintidós por ciento de la población tiene más de sesenta y cinco años, lo que supone más de doce mil vecinos en esta franja de edad".
Actividades y programas
García subrayó que para el Ayuntamiento "es fundamental que, cuando llega la merecida jubilación, nuestros mayores tengan desde el Consistorio la mejor atención posible".
Así, incidió en que Siero es uno de los ayuntamientos "que mejor atiende a sus mayores, tanto en las instalaciones como en las actividades que se ofrecen en todo el concejo durante todo el año" y se refirió además a que "muchas personas mayores participan en las actividades del Patronato Deportivo Municipal y también en las que se están llevando a cabo desde el programa de Soledad no Deseada".
- La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina
- El 'pueblo ejemplar' de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto
- Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
- Así será el gran centro de escalada Sputnik de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará los 20 metros de altura
- Vandalizan con insultos al Alcalde de Siero la Pitufina Karateka que da la bienvenida a la Pola
- Finalizan las obras de demolición del edificio de la antigua Escuela de Adultos de la Pola: este será el destino de la parcela
- La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera
- Medio Ambiente da luz verde (con condiciones) a la nueva ciudad deportiva del Oviedo: estas son las obligaciones para el club azul