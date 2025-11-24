Doce mil vecinos de Siero cuentan más de 65 años: "Es fundamental que tengan la mejor atención posible"

Un total de 14 mesas y 56 sillas. Las ha entregado el Ayuntamiento de Siero al Hogar del Jubilado de Lugones, que este lunes han visitado el alcalde, Ángel García, y la concejala de Mayores y Patrimonio Pilar Santianes.

El regidor destacó el apoyo municipal a este tipo de centros, de los que hay once en el concejo. "En el presupuesto municipal de 2026 se destinan más de 80 mil euros al mantenimiento, ayudas e inversiones en estos centros", destacó el alcalde, que explicó que en Siero "más del veintidós por ciento de la población tiene más de sesenta y cinco años, lo que supone más de doce mil vecinos en esta franja de edad".

Actividades y programas

García subrayó que para el Ayuntamiento "es fundamental que, cuando llega la merecida jubilación, nuestros mayores tengan desde el Consistorio la mejor atención posible".

Así, incidió en que Siero es uno de los ayuntamientos "que mejor atiende a sus mayores, tanto en las instalaciones como en las actividades que se ofrecen en todo el concejo durante todo el año" y se refirió además a que "muchas personas mayores participan en las actividades del Patronato Deportivo Municipal y también en las que se están llevando a cabo desde el programa de Soledad no Deseada".