Doce mil vecinos de Siero cuentan más de 65 años: "Es fundamental que tengan la mejor atención posible"

El alcalde, Ángel García, visitó el Hogar del Jubilado de Lugones para hacer entrega de mobiliario para el centro

La edil Pilar Santianes, Manuel García, tesorero del Hogar del Jubilado de Lugones, José Manuel Suárez, presidente del colectivo, y el alcalde, Ángel García, este lunes, con parte del mobiliario..

La edil Pilar Santianes, Manuel García, tesorero del Hogar del Jubilado de Lugones, José Manuel Suárez, presidente del colectivo, y el alcalde, Ángel García, este lunes, con parte del mobiliario.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Lugones (Siero)

Un total de 14 mesas y 56 sillas. Las ha entregado el Ayuntamiento de Siero al Hogar del Jubilado de Lugones, que este lunes han visitado el alcalde, Ángel García, y la concejala de Mayores y Patrimonio Pilar Santianes.

El regidor destacó el apoyo municipal a este tipo de centros, de los que hay once en el concejo. "En el presupuesto municipal de 2026 se destinan más de 80 mil euros al mantenimiento, ayudas e inversiones en estos centros", destacó el alcalde, que explicó que en Siero "más del veintidós por ciento de la población tiene más de sesenta y cinco años, lo que supone más de doce mil vecinos en esta franja de edad".  

Actividades y programas

García subrayó que para el Ayuntamiento "es fundamental que, cuando llega la merecida jubilación, nuestros mayores tengan desde el Consistorio la mejor atención posible". 

Así, incidió en que Siero es uno de los ayuntamientos "que mejor atiende a sus mayores, tanto en las instalaciones como en las actividades que se ofrecen en todo el concejo durante todo el año" y se refirió además a que "muchas personas mayores participan en las actividades del Patronato Deportivo Municipal y también en las que se están llevando a cabo desde el programa de Soledad no Deseada". 

