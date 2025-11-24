El movimiento feminista reclama "acciones todo el año" en Siero y afean al alcalde el ejemplo de la Pitufina karateca: "no se trata de defendernos, sino de que no nos agredan"

El movimiento feminista 8M Siero ha instado al equipo de gobierno a implementar a nivel municipal un programa de igualdad con acciones que se lleven a cabo a lo largo de todo el año y que permitan desarrollar una estrategia real contra la violencia machista y sensibilizar a la ciudadanía.

"El objetivo debe ser llevar a cabo políticas dirigidas a combatir la violencia de género y no gestos simbólicos y una vez más, vemos con tristeza que en Siero se prima la estética sobre la acción", lamenta la plataforma. Como ejemplo, señala el reparto de balones en los centros de Primaria del concejo con los logos del Ayuntamiento y del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. "Lo importante es que el alumnado tome conciencia de este problema social y para ello debe acompañarse de un programa específico y riguroso, no de unos balones morados que por sí solos no dicen nada", sostienen.

"Acciones puntuales"

En este sentido, 8M Siero recuerda que el 25N es un día de lucha y denuncia contra la violencia estructural que atraviesa la vida de las mujeres, una violación de los derechos humanos que adopta muchas formas, pero con un eje común, el machismo, por lo que invita a la concejala de Igualdad sierense, Eva Iglesias, a alejarse de acciones puntuales únicamente para cubrir el expediente en fechas señaladas como el 25N y el 8M. "Si no tiene propuestas, desde el movimiento feminista nos hemos mostrado siempre dispuestas a aportar ideas e iniciativas, aunque en los más de dos años que lleva de mandato no se ha interesado por nuestra actividad", lamentan.

Asimismo, el colectivo lamenta que de forma reiterada el Ayuntamiento gaste fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género en acciones que no guardan ninguna relación con la lucha contra las violencias machistas mientras Siero tiene grandes carencias en materia de igualdad. "Ocurre lo mismo con el Plan Corresponsables, reclamamos que se destinen los fondos estatales a políticas concretas contra las violencias machistas y a favorecer la conciliación", alertan.

La Pitufina karateca de la Pola / Luján Palacios

Por otro lado, 8M Siero considera "fuera de lugar" las declaraciones realizadas por el alcalde, Ángel García, durante la inauguración de la estatua de la Pitufina en La Pola, en las que se refirió a una mujer empoderada y aseguró que "queríamos que fuese un guiño contra la violencia machista, en una actitud valiente". El colectivo asegura que "es un menosprecio a las mujeres de este concejo que tome como ejemplo de mujer empoderada a un personaje de ficción y que, además, transmita el mensaje de que debemos protegernos y defendernos, son los hombres quienes no tienen que agredir", zanjan.