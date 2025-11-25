El Club Patín Siero vive su “momento dulce” y es uno de los cinco de toda España con los equipos masculino y femenino en la Liga Absoluta: “Tiene mucho mérito”
La entidad, fundada en 1977, supera el medio de centenar de deportistas entre la escuela y los federados
El patinaje engancha y lo saben bien en el Club Patín Siero, que se fundó en 1977 y que 48 años después, camino ya del medio siglo de vida, se encuentra en un “momento dulce”, en uno de los más interesantes y atractivos de su historia. Ya no solo por superar el medio centenar de participantes entre la escuela y los equipos federados, sino por poder presumir de un logro que solo igualan otros cuatro clubes en España, que es tener tanto al equipo masculino como al femenino en la Liga Nacional Absoluta. “Tiene mucho mérito, solo hay cinco clubes así en todo el país y uno sea en Siero”, destaca Viviana Cuervo, entrenadora de la histórica entidad deportiva sierense.
“Sabemos que será difícil, pero el objetivo que nos marcamos es intentar mantener a los dos equipos. Y buscaremos seguir aportando jugadores de cantera a los equipos de competición, que es lo único que se puede pedir aquí”, enfatiza Cuervo, sobre cómo se presenta el futuro de una entidad con unos 25 jugadores en la escuela y rondando la treintena en los equipos federados. Ahí salen a competir con cuatro bloques: a los citados absolutos masculino y femenino de máxima categoría se suman otros dos de chicas, uno absoluto en Segunda y otro en categoría sub-15.
Jorge Vega y Alba Antolín, referentes por sus resultados
Lo deportivo marcha “muy bien” en lo colectivo y también a nivel individual. “Tenemos a dos referentes muy buenos, en categoría masculina y femenina, que son Jorge Vega y Alba Antolín, que vienen de competir en equipos inferiores y ya en absolutas a nivel europeo, a un nivel alto, y logrando medallas en campeonatos de España este año en senior, aunque siendo jóvenes”, resalta Viviana Cuervo.
Pero más allá de los resultados en el Club Patín Siero las cosas van sobre ruedas, nunca mejor dicho, hasta el punto de que la escuela “está aportando muchos patinadores a los equipos de competición”, destaca la entrenadora de la entidad, que es una referencia en Siero, donde jóvenes de la Pola, Lugones o El Berrón integran la base y que para los federados también cuenta con otros deportistas de Villaviciosa, Nava, Oviedo y Gijón, que en algunos casos ya habían aterrizado en la escuela y fueron creciendo a nivel deportivo en el club.
El patinódromo, la lluvia y la alternativa en Gijón
¿Y por qué el patinaje engancha? “Pues va por modas, y es algo que funciona mucho en el boca a boca. Pero también es un deporte muy atractivo para los críos, especialmente para la escuela, a todos les gusta patinar, empezar y probar ese encanto. Luego ya es quizás mantenerlos con el paso de los años, que sigan compitiendo”, analiza Cuervo.
Un viernes por la tarde es el día que se juntan más deportistas del club en un entrenamiento. Lo hacen, si el tiempo lo permite, en el patinódromo situado en el IES Juan Villanueva de Pola de Siero. “Si llueve tenemos que irnos a Gijón a la pista de Moreda”, detalla Viviana Cuervo, que resalta también que “somos unos privilegiados, al ser de los pocos clubes que tiene gimnasio propio”.
También agradece el entendimiento con las Administraciones, con la colaboración entre el Principado y el Ayuntamiento, para poder utilizar las instalaciones del instituto. “Es una pena que en muchos municipios no suceda igual. Y que cuando los colegios cierran todas esas infraestructuras no se puedan aprovechar. Aquí se portan genial y nos lo permite, y lo utilizamos muchísimos clubes”, concluye Cuervo.
