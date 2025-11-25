Siero elige las aulas para "crear climas de convivencia y entornos igualitarios": así fue la actividad por el 25N en los institutos públicos del municipio

"El bienestar emocional como puente a climas amables y relaciones más igualitarias en las aulas". Es el lema bajo el que se desarrollaron en los institutos públicos del concejo talleres enmarcados en la programación municipal del 25N con la finalidad de "crear un entorno que favorezca la convivencia, la cohesión grupal y el encuentro saludable entre las personas participantes". Uno de los centros en los que tuvo lugar esta actividad fue el de Secundaria de La Fresneda, al que acudió la edil de Igualdad sierense, Eva Iglesias.

El objetivo de la sesión en el instituto de la urbanización fue el de tratar de buscar soluciones ante "desfases emocionales", "ayudar a los más jóvenes a poder ir regulándolos poco a poco para conseguir, en este caso en el aula, climas mucho más favorables y mucho más igualitarios".

"Sembrar desde pequeños"

En este sentido, el responsable de dirigir el taller, Javier Vicario, destacó que "si empezamos a sembrar desde pequeños, les costará menos gestionar las emociones cuando lleguen a la etapa adulta". Pero, para eso, lo primordial es empezar desde casa, porque "los niños son el espejo de lo que hacemos los mayores". Según Vicario, "el trabajo con las emociones es fundamental para no desencadenar otros tipos de violencia".

La violencia no es tan solo física, se destacó durante la actividad. Y hoy en día existen además muchos recursos al alcance de los jóvenes para poder "vejar", como las redes sociales. Sonia Fernández, profesora de plástica del centro y coordinadora de coeducación, explicó que "tenemos alumnos que ya han sufrido insultos y acoso a través de este tipo de aplicaciones".

Sacar a la luz testimonios

Por eso, dentro de las actividades programadas por el instituto, María Rodríguez, doctora en Género y Diversidad, sexóloga, coordinadora del proyecto sexológico Rizoma y autora de "Por-No Educar", ofrecerá el próximo miércoles 3 de diciembre, una charla sobre buenos tratos a los alumnos de tercero de Secundaria, "tema sobre el que ya han estado trabajando estos días en el aula".

Por otro lado, en la primera planta de las instalaciones del centro educativo se está llevando a cabo una experiencia singular: se ha hecho una réplica de una lavadora como espacio que simboliza el lugar donde introducir y "lavar" todas las malas acciones.

"Le hemos pedido a la comunidad educativa que escriba sus testimonios sobre un episodio de violencia de género, aunque sea leve, que hayan vivido o presenciado, que lo arruguen como si fuera una camiseta sucia y lo tiren al tambor de la lavadora", explican en el instituto. Este próximo viernes "se hará una lectura teatralizada de esos testimonios, para tenderlos al sol y sacarlos a la luz, porque creo que, todavía a día de hoy, hay mucho negacionismo de lo que es la violencia de género", destaca la docente.

Teatralización como herramienta educativa

En estos talleres elegidos por Siero para conmemorar el 25N se ensayaron "dinámicas de toma de responsabilidades, escucha integral y aceptación, acercando al alumnado a la regulación emocional como una habilidad clave para generar bienestar". También se fomentó "la empatía, tanto hacia las propias emociones como hacia las del grupo, con el fin de establecer acuerdos de buen trato que contribuyan a mejorar el sentir de toda el aula".

Según explicó la edil de Igualdad de Siero, Eva Iglesias, "cada instituto decidió en qué nivel educativo impartir la actividad, siempre en función de los perfiles y necesidades del alumnado". En cada grupo se realizaron dos sesiones, a cargo de la firma "Territorio Emocional", que "trabaja de forma fantástica, ya que emplea la teatralización como herramienta educativa para abordar de manera integral la perspectiva de género", dijo Iglesias.