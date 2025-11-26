Más de 40 millones de euros: esta es la cifra que costaría dotar de saneamiento a todos los núcleos de Siero que todavía carecen de él

Más de 40 millones de euros, sin contar la renovación de otros servicios, como el abastecimiento de agua, y la reparación de elementos como el pavimento. Esto es lo que estima el alcalde de Siero, Ángel García, que costaría dotar de saneamiento a todos los núcleos del concejo que todavía carecen de él. Así lo aseguró este miércoles durante su visita a la finalización de las obras que acaban de ejecutarse en las parroquias de Villaescusa y El Escobal, en Santa Marta Carbayín y que han supuesto una inversión de 258.988,15 euros.

García recordó que, desde que accedieron al Gobierno, el Consistorio ha destinado a trabajos de saneamiento cerca de 28 millones de euros y, en 2025, la inversión total es superior a los 4,7 millones de euros sumando las previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito. En este sentido insistió en que "todas estas obras están ejecutadas al cien por cien con recursos municipales, sin ningún tipo de subvención ni ayuda".

En concreto, la actuación llevada a cabo en Carbayín, donde hasta ahora solamente un grupo cinco viviendas de la zona este de Villaescusa contaba con red de saneamiento, dará servicio a 70 vecinos de 24 viviendas que vertían sus aguas negras en fosas sépticas o pozos negros. Las obras ejecutadas tienen como objetivo la recogida de las aguas residuales de ambos núcleos y su conducción por gravedad hasta el colector que proviene de la zona de Lamuño, que discurre por el camino municipal de acceso principal a ambas localidades desde la carretera autonómica SI-11.

La longitud total de los colectores ejecutados es de 1.077,22 metros en PVC de diámetro 315 milímetros y se distribuye en un colector principal y dos ramales que parten del mismo. Se han instalado además 33 ramales de acometida. Asimismo, el pavimento afectado por las obras se ha repuesto con aglomerado o tierra vegetal.

El regidor destacó que “la inversión municipal en esta obra supone una media de casi 11.000 euros por vivienda, lo que refleja el esfuerzo necesario para extender el saneamiento a las zonas donde aún no existe". Desde el Gobierno local continúan trabajando para completar la red en todo el concejo, con una previsión municipal de cara a 2026 que "alcanza casi los 4 millones de euros en esta materia", concluyó Ángel García.