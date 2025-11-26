El Arbolón prende la Navidad en El Berrón (y lo hace cargada de novedades): estas son las actividades para el puente de diciembre

Un año más la Asociación El Arbolón de El Berrón (Siero) vuelve a organizar su ya tradicional mercadillo navideño que se celebrará durante el próximo puente de diciembre. Una iniciativa que nació hace ya más de cuatro años por demanda vecinal, pero que en esta edición cuenta con una novedad principal. "Se trata del primer rastrillo organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Siero", explica Águeda Palacio, vicesecretaria del colectivo, formado por cinco mujeres de la localidad. "Nos sentimos muy orgullosas y agradecidas tanto de la colaboración vecinal como del apoyo del Consistorio para llevar a cabo las tres iniciativas fundamentales de esta asociación que son el mercadillo, el alumbrado y el desfile de navidad", indica.

Este año, el mercadillo se desarrollará el fin de semana del 5, 6 y 7 de diciembre, abriendo el viernes en horario de tarde de 17.00 a 20.30 horas y sábado y domingo de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 20.30 horas en la antigua Ferretería Roberto. "No disponemos de ningún espacio público donde celebrarlo y es posible gracias a los propietarios del local, Kilo y Conchita", añade Palacio.

Centros de mesa y árboles de navidad de estilo nórdico, así como otros adornos navideños tradicionales, serán algunas de las creaciones, elaboradas artesanalmente por el colectivo, que se pondrán a la venta a un precio asequible. Este año, además de sus decoraciones, "contaremos con algunos artículos creados por un artesano anónimo local". Aquellos objetos, que por su tamaño o trabajo, implican un desembolso mayor, "se sortearán en una rifa de 100 números a 3 euros, cuya recaudación será destinada íntegramente a financiar el desfile y el alumbrado navideño". Y es que, tal y como asegura Dolores Huerta, presidenta de la asociación "la subvención municipal no es suficiente para pagar el coste de la iluminación, por lo que hay que buscar alternativas como esta".

Novedades del alumbrado navideño

Iluminaciones Rosete será, por segundo año consecutivo, el encargado de dar luz y color la Navidad en El Berrón. El encendido de las luces será el próximo 4 de diciembre, aunque la hora exacta está aún por determinar. "El presupuesto siempre excede la cantidad subvencionada, pero gracias al ahorro y a una buena gestión, este año hemos hecho un esfuerzo extra con el que esperamos llevar un poquito de alegría a una zona del Berrón que tradicionalmente queda sin alumbrado de Navidad y con la que nos sentíamos un poco en deuda", apunta Belén Canto, perteneciente al colectivo.

Se trata de la zona verde delimitada por las calles San Martín, Picu Pienzu y Picu Urriellu que al ser zona de interés urbanístico, no dispone de enganche de luz para conectar el alumbrado de la empresa instaladora. Desde El Arbolón reconocen que "nos ha supuesto un esfuerzo extra y somos conscientes de que posiblemente no cubra las expectativas de los vecinos de la zona". Con todo, "hemos fabricado y comprado una serie de decoraciones que esperamos sean del agrado de la mayoría".

Además, la asociación tiene previsto celebrar el desfile de Navidad el próximo 21 de diciembre, entre las seis y las ocho de la tarde. Papá Noel recorrerá las calles más céntricas de la localidad para finalizar en el Hogar del Pensionista, donde los niños podrán contarle todos sus deseos navideños y recibir una bolsa de golosinas. "Nos gusta intentar mejorar año a año y crear ilusión y expectación entre el público de todas las edades", dicen las componentes del colectivo. Por eso, "tenemos preparada alguna sorpresa que esperamos que llene de ilusión a los más pequeños", concluyen.