El Black Friday "vintage", en Pola de Siero: esta es la cita para hacerse con los mejores chollos

Siero vivirá a lo largo de este fin de semana su peculiar "Black Friday", el conocido viernes de compras con orígenes americanos y que se ha instaurado en España con varios días de oportunidades. En la Pola tendrá un toque "vintage", para ofrecer al público piezas únicas que normalmente no se encuentran en las tiendas. Será en la IV Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Playmobil en la Plaza Cubierta de Pola de Siero, los días 29 y 30 de noviembre, y será una buena oportunidad de hacerse con chollos especiales.

La gerente de la empresa organizadora, Mari Cruz Madrid, anima a que "todo el mundo nos venga a ver, porque es para todo tipo de público, para cualquiera que tenga interés por este mundo". Habrá un total de 25 puestos de venta de toda la zona norte de España: Galicia, Catabria y León, y también y alguno de Murcia, con "una muestra diversa de género, será muy interesante", adelanta la gerente.

Para animar a las compras se han repartido en mano unos folletos con descuentos de 0,50 euros para incentivar "que la gente se acerque, que compren y disfruten",y también se ofrece la oportunidad de asesorar a quienes quieran vender objetos que tienen en su casa: "los comerciantes los ayudarán en la tasación e incluso para hacer negocios sobre la marcha", apunta Madrid. La edil de Ferias, Ana Nosti agradeció por su parte la dinamización que supondrá para la economía de la hostelería local este tipo de eventos.

El horario de apertura el sábado será de 10:30 a 21:00 horas y el domingo de 10:30 a 20:00 horas. La entrada tiene un precio de 3 euros y sirve para ambos días.