El Black Friday "vintage", en Pola de Siero: esta es la cita para hacerse con los mejores chollos
La IV Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Playmobil tendrá lugar en la Plaza Cubierta este fin de semana
Siero vivirá a lo largo de este fin de semana su peculiar "Black Friday", el conocido viernes de compras con orígenes americanos y que se ha instaurado en España con varios días de oportunidades. En la Pola tendrá un toque "vintage", para ofrecer al público piezas únicas que normalmente no se encuentran en las tiendas. Será en la IV Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Playmobil en la Plaza Cubierta de Pola de Siero, los días 29 y 30 de noviembre, y será una buena oportunidad de hacerse con chollos especiales.
La gerente de la empresa organizadora, Mari Cruz Madrid, anima a que "todo el mundo nos venga a ver, porque es para todo tipo de público, para cualquiera que tenga interés por este mundo". Habrá un total de 25 puestos de venta de toda la zona norte de España: Galicia, Catabria y León, y también y alguno de Murcia, con "una muestra diversa de género, será muy interesante", adelanta la gerente.
Para animar a las compras se han repartido en mano unos folletos con descuentos de 0,50 euros para incentivar "que la gente se acerque, que compren y disfruten",y también se ofrece la oportunidad de asesorar a quienes quieran vender objetos que tienen en su casa: "los comerciantes los ayudarán en la tasación e incluso para hacer negocios sobre la marcha", apunta Madrid. La edil de Ferias, Ana Nosti agradeció por su parte la dinamización que supondrá para la economía de la hostelería local este tipo de eventos.
El horario de apertura el sábado será de 10:30 a 21:00 horas y el domingo de 10:30 a 20:00 horas. La entrada tiene un precio de 3 euros y sirve para ambos días.
- La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina
- El 'pueblo ejemplar' de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto
- Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
- El instituto más marchoso está en la gran urbanización de Siero: así entran a clase los alumnos del IES de La Fresneda
- Así será el gran centro de escalada Sputnik de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará los 20 metros de altura
- Vandalizan con insultos al Alcalde de Siero la Pitufina Karateka que da la bienvenida a la Pola
- La Pitufina gigante llega a la Pola: comienza la instalación de la figura que dará la bienvenida a la capital de Siero desde el acceso de la Autovía Minera
- Rosana Álvarez, profesora 'mundial' en Siero: 'Equivocarse está bien si se aprende