Empleo de récord en Siero: las empresas del municipio alcanzaron los 22.527 cotizantes en octubre, la cifra más alta de su historia

Las empresas de Siero han batido un nuevo récord de empleo, al alcanzar el número de afiliados a la Seguridad Social del concejo la cifra de 22.527. Esta cantidad, correspondiente a los registros de octubre de este año, últimos disponibles, supone un incremento espectacular respecto a los del mes anterior. En septiembre se habían contabilizado 22.115, lo que implica que en las compañías con sede en el concejo hay ahora 412 cotizantes más.

El incremento entre septiembre y octubre se produce mayoritariamente en los cotizantes registrados en el régimen general de la Seguridad Social, esto es, en los empleos por cuenta ajena. De los 412 nuevos afiliados contabilizados, 394 corresponden a este régimen en el que se encuadran quienes son asalariados en las distintas empresas del municipio.

Series históricas

En la evolución de los afiliados a la Seguridad Social en las empresas de Siero ha habido altibajos, si bien en los últimos meses el crecimiento es constante. El pasado septiembre se superaba por primera vez la barrera de los 22.000 cotizantes al llegar a los 22.115 y ahora, en octubre, se sube hasta los 22.527 convirtiendo la diferencia en el mayor incremento intermensual registrado en los últimos años en el municipio.

Un repaso a las cifras de las series históricas de cotizantes registrados en las empresas del concejo permite hacerse una idea de la pujanza actual de Siero. Hubo un bache durante la pandemia, como ocurrió en todos los territorios, pero después el auge fue más o menos constante. En octubre de 2023 el número de afiliados a la Seguridad Social en las empresas del municipio era de 19.945 cotizantes, suma que creció hasta los 21.541 en octubre de 2024.

Población que crece

Los números actuales, los 22.527 afiliados de octubre de 2025 confirman una tendencia positiva que confluye además con la evolución también notable de la población residente en Siero. Así, el municipio ha alcanzado marca histórica de vecinos: a mitad de año, en julio, había llegado a los 53.647 habitantes, la cifra más alta que hasta la fecha se haya registrado el municipio.

Siero cuenta con numerosos polígonos y con varios centros de trabajo destacados en lo que respecta al empleo. Entre estos se encuentran Central Lechera Asturiana, en Granda, y el centro comercial Parque Principado, que se cuentan entre las instalaciones con mayor generación de puestos de trabajo del municipio.