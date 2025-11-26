La histórica sidrería que reabre en Pola de Siero y mantendrá la esencia del antiguo local: "Algo está llegando"
El establecimiento cerró hace poco más de un mes pero ya ha encontrado interesados en volver a ponerlo en marcha
"Algo nuevo se está llegando. ¿Estás listo para descubrirlo?". Así se está promocionando la reapertura de El Madreñeru, emblemático establecimiento poleso que durante más de dos décadas estuvo en manos de la querida hostelera Loreto García y que, tras cerrar hace escasas fechas, volverá a ponerse en marcha este jueves, 27 de noviembre.
Lo reabre una pareja de Teverga, con experiencia ya en la hostelería, y que promete que lo hace para "disfrutar, compartir y vivir momentos únicos" en un local con mucha historia y con el sello de la tradición que le imprimió Loreto García.
Un proyecto fiel al origen
El local mantendrá su esencia en Les Campes e incluso su anterior propietaria es la que está colaborando para dar a conocer la reapertura. La inauguración es a las 20.00 horas.
Loreto García decidió dar un giro y dejar El Madreñeru tras 28 años al frente para iniciar un nuevo proyecto en Gijón, donde ella ha reabierto la histórica sidrería El Chaflán.
