Rosana Álvarez, profesora "mundial" en Siero: "Equivocarse está bien si se aprende"

Licenciada en Biología, en la rama de Bioquímica, por la Universidad de Oviedo, su "objetivo inicial" era dedicarse a la investigación, "pero la educación se cruzó en mi camino". Descubrió el aula y, con ella, su verdadera vocación. "Acompañar a otros en sus aprendizajes, despertar en ellos esa curiosidad que siempre me ha guiado y seguir aprendiendo con mi alumnado cada día". Se llama Rosana Álvarez, es profesora de materias vinculadas a la tecnología y la innovación en el instituto de La Fresneda (Siero), y el pasado miércoles consiguió alzarse en Barcelona con el galardón Global STEM Teacher Award 2025.

El premio reconoce a nivel mundial a aquellos docentes que demuestran un compromiso excepcional con la enseñanza de las llamadas disciplinas STEM, las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering y Mathematics).

Álvarez, profundamente emocionada por el reconocimiento, explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA que "es el premio a toda una trayectoria, muchos años de ilusión, retos, aprendizaje constante y, sobre todo, personas". En este sentido, se siente muy agradecida hacia todos aquellos que le acompañaron en el camino, "desde mis compañeros, tanto en La Fresneda como en otros centros, hasta el alumnado y sus familias por implicarse con tanta ilusión en cada reto".

Apuntó asimismo que "a nivel profesional, esto es un impulso para seguir construyendo una educación inclusiva, transformadora, interdisciplinar y conectada con la vida real, una educación que, de verdad, puede cambiar vidas".

Cómo ha acabado por convertirse en una "súper profesora", como se le podría llamar por la relevancia de su logro, fue una aventura que se inició con una invitación a participar. "Todo comenzó con una llamada de la Federación Asturiana de Empresarios", recordó. Y es que el galardón, además de a profesoras, premia también a empresarias: "Me preguntaron que si podían presentarme al concurso y acepté, porque, aunque no creía que me lo fueran a dar a mí, tampoco perdía nada".

Poco después, "me volvieron a contactar para decirme que sí que había posibilidades y, cuando me quise dar cuenta, estaba cogiendo un AVE a Madrid para tomar un avión rumbo a Barcelona", explica la docente durante la charla con este periódico en el IES de La Fresneda.

"Avisaron con tan poco tiempo que hubo finalistas que no pudieron asistir y nos dieron, incluso, la opción de estar presentes por videoconferencia", comenta. Sin embargo, "yo hice lo posible por estar allí, porque, en caso de ganar, me hacía mucha ilusión poder recogerlo". Y a veces, los deseos se cumplen y consiguió superar a las otras cinco finalistas.

Rosana Álvarez cree firmemente que "la tecnología solo tiene sentido cuando se conecta con la vida". Para ella, aprender no es repetir, sino "atreverse, pensar, analizar con criterio, crear y no perder nunca la curiosidad ni la capacidad de hacerse preguntas".

Por eso, en sus clases, trabaja con metodologías activas y un aprendizaje basado en proyectos, con la convicción de que "el alumnado debe ser el verdadero protagonista".

Para la docente es parte esencial de este proceso, en el que les acompaña, que "observen su entorno, identifiquen problemas reales y busquen soluciones, o mejoren las existentes, con pensamiento crítico y creatividad, a partir de los aprendizajes formales y no formales".

Intenta que "las STEM se trabajen de forma interdisciplinar, conectando saberes" y no concibe "separar ciencias y humanidades: en la vida real conviven, se complementan y se necesitan" y "en el aprendizaje debe ocurrir lo mismo".

La docente, que lleva ejerciendo en La Fresneda desde su inauguración en 2021, ha llevado a cabo diferentes proyectos en el centro a lo largo de estos cinco años. Entre ellos están un contenedor inteligente de reciclaje, una aplicación para comunicar situaciones de acoso de forma anónima, la visibilización de mujeres STEM en el entorno cercano de los alumnos, un exoesqueleto para fisioterapia a distancia o una pulsera inteligente para monitorizar el ritmo cardíaco y guardar datos en la nube.

Y es que, a veces, "intentamos llevar nuestras materias al aula, cuando en realidad lo importante es que el alumnado vea que ya están en su entorno", concluye.

La organización que le ha concedido el galardón es un colectivo que trabaja para aumentar las oportunidades igualitarias y la diversidad de género en los sectores STEM. "Global STEM Women" es una iniciativa internacional nacida en 2019 en Barcelona que trabaja especialmente para visibilizar a las mujeres STEM, "promover y generar vocaciones en este tipo de profesiones y lograr la eliminación de los sesgos de género en estos sectores".

Sobre Rosana Álvarez la organización destaca que se trata de "una trayectoria que no solo forma estudiantes: forma pensamiento crítico, curiosidad y propósito". "Hay docentes que enseñan… Y hay docentes que encienden futuros", añade el colectivo, que celebra a una profesora "que ha convertido el aula en un laboratorio vivo donde la tecnología se usa para resolver problemas reales, despertar vocaciones y conectar conocimiento con impacto".

Entre sus proyectos subrayan "su gran revolución: el Club de Ciencias, un espacio donde el alumnado acude voluntariamente durante los recreos para experimentar con Arduino, impresión 3D, Minecraft educativo, programación y pensamiento computacional". El planteamiento de que "equivocarse está bien si se aprende, lo importante es comprometerse con lo que uno crea", resume la filosofía "que atraviesa el trabajo" de una docente excepcional.