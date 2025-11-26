Siero sigue trabajando contra la soledad no deseada (y lo hace llenando autobuses)
El programa organizado por el Ayuntamiento celebró este miércoles una excursión a Santillana del Mar
En Siero la soledad se combate con viajes. El programa "Siero Acompaña", puesto en marcha desde el Ayuntamiento para que quienes lo deseen puedan socializar y llenar sus días de actividades, vivió este miércoles un nuevo éxito de participación. Dos autobuses llenos partieron de diferentes puntos del concejo para disfrutar de una jornada de excursión a Cantabria, para visitar la Cueva de Altamira y la localidad de Santillana del Mar.
La actividad es gratuita y está destinada a personas mayores de 60 años, con el fin de combatir la soledad no deseada. Han acompañado a los participantes la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes.
El programa ya había organizado una excursión a León el mes pasado, también con pleno de participación, para favorecer la convivencia ofreciendo a los asistentes una experiencia de ocio activo, cultural y social en un destino cercano y de gran interés histórico y patrimonial.
