Siero sigue trabajando contra la soledad no deseada (y lo hace llenando autobuses)

El programa organizado por el Ayuntamiento celebró este miércoles una excursión a Santillana del Mar

Uno de los autobuses, antes de partir

Uno de los autobuses, antes de partir / A. S.

Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

En Siero la soledad se combate con viajes. El programa "Siero Acompaña", puesto en marcha desde el Ayuntamiento para que quienes lo deseen puedan socializar y llenar sus días de actividades, vivió este miércoles un nuevo éxito de participación. Dos autobuses llenos partieron de diferentes puntos del concejo para disfrutar de una jornada de excursión a Cantabria, para visitar la Cueva de Altamira y la localidad de Santillana del Mar.

La actividad es gratuita y está destinada a personas mayores de 60 años, con el fin de combatir la soledad no deseada. Han acompañado a los participantes la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes. 

El programa ya había organizado una excursión a León el mes pasado, también con pleno de participación, para favorecer la convivencia ofreciendo a los asistentes una experiencia de ocio activo, cultural y social en un destino cercano y de gran interés histórico y patrimonial.

