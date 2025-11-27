Berros ataca en el Pleno a las portavoces de La Fresneda e IU: "Cállese la boca" y "las mociones que presentan son una porquería"

En el Pleno de este jueves en Siero sólo se presentó una moción, por parte del PP, para revisar el nuevo proyecto de recogida selectiva de residuos puerta a puerta en las áreas empresariales del municipio. Un punto a priori sin demasiada dificultad que acabó convirtiéndose en un cruce de duros ataques y una llamada de atención por parte del alcalde, Ángel García, al portavoz del PP, Juan Luis Berros.

Este último no dudó en atacar a las portavoces de La Fresneda e IU con palabras gruesas. Alejandra Cuadriello, de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, le afeó que la moción "no tiene recorrido", y Berros le espetó que "viene usted al Pleno con una ignorancia que le debo afear", antes de continuar asegurando que "se está metiendo en jardines que nadie le llama, se ve que no le interesa la cuestión porque en su zona no hay empresas, así que cállese la boca", recalcó el portavoz popular, quien remató diciéndole que "ya se ve de quién come usted con su defensa al alcalde".

Y a Teresa Álvarez, quien indicó en su turno de palabra que el PP "es incoherente" con respecto a su moción, reclamando "que propongan medidas concretas de mejora de la recogida en zonas empresariales", le dedicó un sonoro "las mociones que presenta IU son unan verdadera porquería, usted hace demagocia pura y simple".

Una dura intervención que origió la intervención del alcalde, Ángel García, para reclamar a Berros "que no falte al respeto, son palabras y modos que sobran en un debate político; estoy acostumbrado a que me lo haga a mí, pero le pido que no lo haga con el resto de concejales", le espetó.

El PP reclamaba que se dialogue con las empresas de los polígonos industriales de Siero ante los "reiterados problemas que padecen" con la recogida selectiva puerta a puerta, aseguró. El gobierno local respondió que "desconocen cómo funciona el servicio" y aclaró que "ni se sube la tasa el año que viene ni se cambian las condiciones, por lo que no entendemos la moción".