"Nos gusta el amor del bueno": la sexóloga María Rodríguez habla sobre buenos tratos y relaciones igualitarias ante 130 jóvenes de un instituto de Siero

Tienen entre 13 y 15 años y están "cansados" de que "todo el mundo nos diga qué es lo que no tenemos que hacer". Hay, también una opinión bastante recurrente de que "el feminismo se están pasando de vueltas y, al final, las chicas tienen más derechos que nosotros". Y es que Liliana Díaz, coordinadora del Plan de Coeducación del Instituto Escultor Juan de Villanueva, explica que, a través de encuestas realizadas en el centro, se ha observado que "los chicos se sienten un poco relegados, e incluso, a veces, como si fueran los culpables de todo". Por ello, hay que "analizar la razón de ese malestar y atajarlo, además de explicarles que el feminismo no es una lucha de sexos, ni es hombres contra mujeres, sino que es luchar contra algo que es el patriarcado, que de alguna manera perjudica más a las mujeres, pero también en cierta medida perjudica a los hombres, sobre todo a los que no siguen el modelo de masculinidad hegemónica, que son la mayoría".

Esta es una de las razones por las que alrededor de 130 alumnos del centro educativo, de tercero de Secundaria, han tenido la oportunidad este jueves de asistir a un taller impartido por María Rodríguez, profesora universitaria, sexóloga y coordinadora del proyecto sexológico Rizoma. La sesión, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Siero, se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Rodríguez apunta que "normalmente, siempre hablamos de violencias contra las mujeres, y entonces nos apetecía mucho cambiar la perspectiva, y en vez de hablar de malos tratos, darle el enfoque positivo y hablar de buenos tratos". El taller se celebró bajo el título de "Nos gusta el amor del bueno" y abarca la afectividad en el más amplio sentido de la palabra. Desde las relaciones de pareja, sexuales, de amistad y familiares. Y es que "tenemos la sensación de que, al final, tienen mucha información de lo que no deben hacer, pero poca información de lo que sí, o de lo que sí funciona".

La idea es "es plantear talleres muy participativos, donde ellas y ellos puedan hablar desde sus propias experiencias". De hecho, María Rodríguez no sigue un guión durante las sesiones, sino que deja que "sean los chicos los que expongan las necesidades, problemas y dificultades a los que se enfrentan, trabajando desde el ámbito del respeto, la empatía, los cuidados o la comunicación".

Las claves de una relación adolescente

Algunos de los alumnos que asistieron al taller están viviendo en esta etapa de su vida sus primeros "amoríos". Por eso, tanto Liliana Díaz como María Rodríguez coinciden en que "hay que enseñarles a detectar lo que se denomina 'red flag' (señales de alerta) para que los posibles actos que puedan ir evolucionando a situaciones de violencia sean erradicados desde sus episodios más iniciales". Tanto en las relaciones propias, como cuando "lo observan en personas de su entorno".

Buenos tratos en el Instituto Juan de Villanueva de Pola de Siero / L. R.

Los chavales conocen muy bien la teoría. Palabras como "autonomía, independencia o libertad", son algunas de las que consideran que deben estar presentes en cualquier relación afectiva. "Que hagamos cosas juntos, pero también nos dejen compartir tiempo con los amigos" es una de las cosas que más preocupa a los adolescentes. El problema radica en que "aunque los chicos igualitarios son mayoría, los otros hacen más ruido", señala Díaz.

La alerta roja

Normalmente, todo comienza con los celos. "Ahora que estamos en una época plenamente tecnológica, hechos como solicitar las contraseñas de redes sociales o del correo electrónico o querer controlar quién llama o escribe al móvil, suele ser una de las primeras señales de alerta", explica la coeducadora del Villanueva. En el taller que imparte María Rodríguez, se trabaja mucho "la gestión emocional, porque hay complicaciones, y les damos claves sobre cómo podemos regularnos emocionalmente cuando sentimos celos, frustración o tristeza", añade la sexóloga.

Además, también les ofrecen muchos consejos para "poder comunicarnos mejor, intentar no comunicarnos de una manera agresiva, sino desde la asertividad". Al final, "son cosas muy básicas, pero que son súper necesarias".

En el centro educativo tienen, además de las actividades enmarcadas en el 25N, una serie de talleres y charlas a lo largo de todo el año "para trabajar la prevención, pero a través también de potenciar los buenos tratos y las relaciones igualitarias", apunta Liliana Díaz. Todas ellas están dentro del Plan de Coeducación, en coordinación con el Ayuntamiento y el Centro Asesor de la Mujer, "basadas en las necesidades que hay en el centro". Además, "contamos con el 'Club de los Valientes', un grupo de igualdad compuesto por entre 12 y 15 alumnos, que se reúne todos los miércoles a la hora del recreo".

Actualmente, se encuentran trabajando, precisamente, en la detección de las señales de alerta y "recogiendo a través de entrevistas qué es lo que el alumnado del centro considera 'red flags', para posteriormente hacer un podcast a través del proyecto de la radio escolar", explica Díaz.

Uno de los retos que se plantean es "hacerlo también a algunos profes, para ver las diferencias también intergeneracionales de esas relaciones, cómo en determinadas edades podemos creer que un indicativo de alarma es una cosa y en otras no", concluye.