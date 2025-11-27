Pasión por los coches de radiocontrol: así son los aficionados al automodelismo que quieren hacer cantera en Siero

Pesan entre uno y cinco kilos y pueden alcanzar velocidades de 80 kilómetros por hora. Son los coches de radiocontrol, cuya afición crece en Siero de la mano de dos vecinos del municipio, Sergio Redondo y Eduardo González. «Llevo practicando esta afición desde que tenía diez años y, gracias a ella, he recorrido muchos circuitos tanto en España, como en Europa», recuerda Redondo.

Sin embargo, y al contrario de lo que mucha gente piensa, «no se trata de coches de juguete ni coches teledirigidos». Los coches de radiocontrol, que se manejan a través de una emisora con el piloto a aproximadamente 20 metros de distancia, son, dependiendo de su categoría, «réplicas o prototipos a escala de vehículos».

En este sentido, Eduardo González apunta que «los denominados Tamiya, son reproducciones lo más fieles posible de coches de competición». El Porche 911 GT3 RS, el Subaru Impreza Cusco o el Toyota Supra, son tan solo algunos de ellos. «El resto, son carrocerías que pueden parecer similares a algunos modelos, pero que no existen en la calle», explican estos sierenses que son directivos de un club de automodelismo radicado en Mieres.

Otra de las características de los coches de radiocontrol es que, cuando se adquieren, el piloto tiene que encargarse de absolutamente todo el montaje, circunstancia que, por otra parte, es un atractivo más para estos aficionados.

El montaje de un coche de radiocontrol (RC) implica ensamblar las piezas mecánicas, el chasis y luego instalar la electrónica. «Aquí es donde reside la magia del vehículo para conseguir que todo vaya, nunca mejor dicho, sobre ruedas», señala Sergio Redondo. «Lo más complicado es la electrónica, sobre todo cuando empiezas, aunque una vez que se le coge el truco, prácticamente lo haces de manera automática».

Saltos y mesetas

Actualmente, en Asturias existen dos circuitos donde los aficionados a esta disciplina pueden practicarla. Uno de ellos está en Gijón y el otro en Mieres, donde tienen una pista de asfalto y otra de tierra. «Antes existía también uno en La Felguera, pero desapareció», apuntan los sierenses. Normalmente, se componen de «rectas para demostrar la velocidad, curvas cerradas que obligan a parar el coche y acelerar fuerte y curvas abiertas que es necesario pasarlas lo más rápido y pegados al interior del trazado». En el caso de la categoría TT incluye además «saltos y mesetas donde los coches vuelan y es primordial aterrizar bien para conseguir los resultados deseados».

Ambos lamentan la falta de espacios donde practicar su afición. «Sería estupendo que en el concejo donde residimos existiera un lugar donde poder correr», apuntan. Sergio Redondo y Eduardo González indican que «cada vez hay más aficionados, que llegan de varios puntos de Asturias, y nuestro sueño sería conseguir tener una pista en Siero, ya que su céntrica ubicación y buenas comunicaciones facilitarían mucho a los pilotos la participación en los distintos campeonatos y pruebas que se desarrollan a lo largo del año».

Solo tres niños

Añaden, además, que «echamos en falta un circuito 'indoor' o, al menos, una zona cubierta, ya que en condiciones meteorológicas adversas no podemos organizar torneos porque afecta al funcionamiento del coche».

Otro de sus objetivos sería «poder crear cantera, porque si bien es cierto que cada vez hay más gente joven, hay menores que no pueden competir porque no hay suficientes pilotos de su edad».

Actualmente, el club cuenta con tres niños: Izan González, de doce años de edad, Illán Fernández, de catorce, y Lucas Redondo, de siete, que han heredado la afición a los coches de sus padres y que se ven obligados a medir sus habilidades «con pilotos de mucha más edad».

A lo largo del año, el Club de Automodelismo de Mieres organiza diferentes campeonatos como el regional, un mini campeonato de verano, la carrera de San Juan, la Liga Norte, en la que participan además de Asturias, Palencia y Castro Urdiales y la denominada «carrera del Pavo», que se celebra en diciembre.

Campeonato de España

Su principal reto ahora se centra en intentar hacer cantera, con chicos más pequeños, para poder organizar también torneos de categorías inferiores. Para ello, se han propuesto «organizar jornadas de puertas abiertas en el circuito y realizar distintas exhibiciones y charlas en colegios e institutos, sobre todo de Siero, por ser el concejo donde residimos». González destaca que «es una afición muy bonita y muy sana que, además, te permite compartir tiempo de calidad con tus hijos».

Actualmente, el club que dirigen Sergio Redondo y Eduardo González cuenta con 45 socios y el pasado fin de semana organizaron el tercer campeonato de España de Radiocontrol, que reunió en el recinto ferial de Santullano, en Mieres, a un total de 180 pilotos de seis países.