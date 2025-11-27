Salud se compromete a mejorar el ambulatorio de Lugones y avanza que La Fresneda tendrá pediatra

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, se ha comprometido a dar solución al deficiente funcionamiento del ambulatorio de Lugones, en el que hay varios médicos de baja, se necesitan más facultativos para la población a la que atiende y las citas se demoran más de la cuenta. Así lo trasladó en la tarde de este miércoles al gobierno municipal de Siero tras mantener una reunión con el Alcalde, Ángel García, y el concejal de Deporte y Salud, Jesús Abad. Al encuentro asistieron también las concejalas Teresa Álvarez, de IU, y Alejandra Cuadriello, de la Plataforma Vecinal de La Fresneda.

Saavedra aseguró que tomará medidas para paliar la situación en Lugones, que preocupa especialmente al gobierno local de Siero ante los reiterados problemas que denuncian los vecinos. La propia consejera abrió la puerta en la Junta hace unas semanas a aumentar el cupo de médicos en la localidad, que pasaría a tener un profesional más, para contar con nueve, ante las críticas de los usuarios por la falta de efectivos que afectan al funcionamiento del centro. El ambulatorio lugonés tiene asignados ocho médicos en el servicio de Atención Primaria, pero las bajas son frecuentes y el crecimiento sostenido de la población, con numerosas promociones de vivienda nueva en marcha, hacen que sea necesario reforzar la plantilla. Los vecinos denuncian que en ocasiones las citas se demoran durante semanas, con lo que se ven obligados a acudir al servicio de Urgencias del HUCA.

La responsable del Principado se mostró favorable a abordar estas necesidades, a la par que avanzó que La Fresneda contrá con un pediatra a tiempo completo. Desde la jubilación del anterior facultativo, el servicio ha quedado a medio gas porque, como denuncia la edil Alejandra Cuadriello, "atiende tres días en La Fresneda y otros dos en Lugones", un servicio que consideran "claramente insuficiente" en una localidad también en crecimiento constante y que cuenta en la actualidad con 1.126 niños. Saavedra garantizó que habrá pediatra "a diario y en breve", si bien queda por concretar la fecha exacta.

Fisioterapeuta y matrona

De igual manera, la consejera aseguró a la concejala de la Plataforma que tomará medidas para dar cumplimiento al resto de sus demandas, que son la asistencia diaria del fisioterapeuta al centro de salud de La Fresneda, porque en la actualidad "sólo viene tres días y existe una alta demanda", así como "que se cubran las dos plazas vacantes en enfermería en la actualidad".

A ello se añade que la petición de contar con un mejor servicio de matrona: actualmente acude sólo dos días a la localidad, y la concejala reclama que asista más días o amplíe el horario de consulta para dar cobertura también a una alta demanda. Y Cuadriello también pidió la presencia de un trabajador social en el centro de salud, una figura que por el momento no existe. La sensación tras la reunión es "positiva", habida cuenta de que la consejera se ha comprometido a dar solución y a estudiar todas las demandas planteadas desde la localidad.

En todos los centros de salud preocupa la demora de las citas médicas, que se alargan mucho en el tiempo, como recordó Teresa Álvarez, de IU. "Son demoras crecientes en los centros de Pola de Siero, El Berrón, La Fresneda y Lugones, donde en este último caso la espera para una cita médica supera ya los 15 días", recordó la concejala en la reunión, y por ello "hemos reclamado refuerzos de personal y medidas inmediatas para reducir estas listas de espera, para garantizar una atención rápida y de calidad para toda la ciudadanía del concejo", recalcó.

Por otra parte, el gobierno local exigió rapidez en la tramitación administrativa de la ampliación del centro de salud de El Berrón, tras formalizar la permuta de un local colindante al ambulatorio para proceder a su ampliación. Siero cede dicho espacio a la Consejería para que pueda actuar "cuanto antes", y Saavedra se ha comprometido también a agilizar los siguientes pasos para que los vecinos de esta localidad tengan una mejor atención sanitaria.