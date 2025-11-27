Siero se suma al rechazo a la violencia contra las mujeres: este es el manifiesto que se ha leído tras el Pleno

La Corporación municipal de Siero se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la lectura de un manifiesto a la finalización del Pleno mensual celebrado este jueves.

El documento, leído por integrantes del Consejo Municipal de la Mujer de Siero, destaca cómo "esta realidad dramática sigue siendo un problema estructural que atraviesa fronteras, culturas y circunstancias y reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por su erradicación, una tarea que nos corresponde a toda la sociedad como parte de un esfuerzo colectivo para transformar las estructuras que perpetúan el machismo y la desigualdad, rechazando los discursos negacionistas".

Además, recordaron cómo actualmente hay cerca de 105.000 casos activos de violencia de género en España, "esto es, 105.000 mujeres y adolescentes con protección policial", y cada día de media se registran 484 víctimas de violencia de género y 532 denuncias, un 4,28% más que en el mismo periodo de 2024. Y destacaron cómo "observamos con preocupación el aumento en nuestro país de mujeres que tienen algún tipo de seguimiento policial, en Siero a fecha 17 de octubre, fecha de la última reunión de la Comisión Técnica de Violencia, 141 mujeres de Siero y Noreña están dentro del sistema VIOGEN".

Medidas

Por todo ello, el Consejo Municipal de la Mujer reclama que en Siero se realicen campañas de sensibilización en redes del Ayuntamiento y espacios públicos con mensajes claros sobre las diferentes violencias que atraviesan a las mujeres.También piden evaluar la situación de menores en contexto de violencia de género en el municipio y reforzar las actuaciones frente a la violencia vicaria y para la protección de niñas y niños como víctimas directas de esta violencia, así como promover iniciativas de educación en igualdad y prevención de la violencia machista poniendo especial atención en la infancia, adolescencia y juventud, desarrollar acciones destinadas a la prevención, detección y atención de la violencia de género desde el ámbito educativo y sociosanitario, haciendo hincapié en las redes sociales o desarrollar medidas para paliar las dificultades de aislamiento de la mujer en la zona rural que impide su autonomía e independencia.

También reclaman colaborar con el tejido asociativo que trabaja por la igualdad y la lucha contra la violencia de género, abrir una casa de encuentro, reforzar el centro asesor con más medios económicos y personal técnico y colocar señales o carteles permanentes a la entrada de los núcleos urbanos, declarando Siero un municipio contra las violencias machistas.

Al finalizar la lectura se celebró un minuto de silencio ante el Ayuntamiento con la participación de todos los concejales.