El valenciano Ramón Martínez Buades gana el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña con "Las ciudades y el mar"

"Las ciudades y el mar", de Ramón Martínez Buades, de Valencia, es la obra ganadora del XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña. Se trata de un óleo sobre tela de 180x180 centímetros y el trabajo ha sido seleccionado entre 82 que se presentaron a concurso procedentes de todos los puntos de España. De ellas, el jurado ya había elegido a 28 finalistas.

El fallo, que se ha dado a conocer este jueves, otorga además el segundo premio a "Extraños en el paraíso", de Guillermo Ferri Soler, de Valencia, una obra de técnica mixta de 150x150 centímetros, y el tercero a "Orbe", de David Martínez Calderón, de Almería, y que es un óleo de 146x146 centímetros.

Dotación en metálico

El premio está dotado con 6.000 euros para el ganador, 4.000 euros para el segundo clasificado y 3.000 euros para el tercero.

El jurado de este certamen que lleva el nombre del gran pintor Casimiro Baragaña estuvo compuesto por los artistas José Manuel Núñez y Beatriz Gutiérrez, por Enrique Meléndez Galán, profesor del departamento de Historia el Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, por Ramón Quirós, exdirector de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, y por la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos.

El 11 de diciembre, a las 20.00 horas, se celebrará la inauguración de la muestra del certamen y se entregarán los premios a los ganadores en la Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero.