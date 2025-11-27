Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El valenciano Ramón Martínez Buades gana el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña con "Las ciudades y el mar"

El jurado, que dio a conocer el fallo en Pola de Siero, concedió el segundo premio a "Extraños en el paraíso", de Guillermo Ferri Soler, y el tercero a "Orbe", de David Martínez Calderón

Por la izquierda, Beatriz Gutiérrez, Ramón Quirós, Aurora Cienfuegos y José Manuel Núñez, con las tres obras ganadoras. En el centro, aparece la que ha obtenido el primer premio.

Por la izquierda, Beatriz Gutiérrez, Ramón Quirós, Aurora Cienfuegos y José Manuel Núñez, con las tres obras ganadoras. En el centro, aparece la que ha obtenido el primer premio.  / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

"Las ciudades y el mar", de Ramón Martínez Buades, de Valencia, es la obra ganadora del XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña. Se trata de un óleo sobre tela de 180x180 centímetros y el trabajo ha sido seleccionado entre 82 que se presentaron a concurso procedentes de todos los puntos de España. De ellas, el jurado ya había elegido a 28 finalistas.

El fallo, que se ha dado a conocer este jueves, otorga además el segundo premio a "Extraños en el paraíso", de Guillermo Ferri Soler, de Valencia, una obra de técnica mixta de 150x150 centímetros, y el tercero a "Orbe", de David Martínez Calderón, de Almería, y que es un óleo de 146x146 centímetros.

Dotación en metálico

El premio está dotado con 6.000 euros para el ganador, 4.000 euros para el segundo clasificado y 3.000 euros para el tercero.

El jurado de este certamen que lleva el nombre del gran pintor Casimiro Baragaña estuvo compuesto por los artistas José Manuel Núñez y Beatriz Gutiérrez, por Enrique Meléndez Galán, profesor del departamento de Historia el Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, por Ramón Quirós, exdirector de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, y por la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos.

Noticias relacionadas y más

El 11 de diciembre, a las 20.00 horas, se celebrará la inauguración de la muestra del certamen y se entregarán los premios a los ganadores en la Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina
  2. El 'pueblo ejemplar' de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto
  3. Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
  4. Así será el gran centro de escalada Sputnik de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará los 20 metros de altura
  5. La histórica sidrería que reabre en Pola de Siero y mantendrá la esencia del antiguo local: 'Algo está llegando
  6. Vandalizan con insultos al Alcalde de Siero la Pitufina Karateka que da la bienvenida a la Pola
  7. Rosana Álvarez, una 'súper profesora' en el instituto de La Fresneda: 'Equivocarse está bien si se aprende
  8. La nueva zona azul, lista para entrar en vigor en Siero: estos son los plazos que se manejan

"Nos gusta el amor del bueno": la sexóloga María Rodríguez habla sobre buenos tratos y relaciones igualitarias ante 130 jóvenes de un instituto de Siero

"Nos gusta el amor del bueno": la sexóloga María Rodríguez habla sobre buenos tratos y relaciones igualitarias ante 130 jóvenes de un instituto de Siero

El valenciano Ramón Martínez Buades gana el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña con "Las ciudades y el mar"

El valenciano Ramón Martínez Buades gana el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña con "Las ciudades y el mar"

Ya hay fecha para la entrada en vigor de la nueva zona azul en Siero: el próximo 1 de enero (salvo que se retrase el recurso interpuesto por una empresa)

Ya hay fecha para la entrada en vigor de la nueva zona azul en Siero: el próximo 1 de enero (salvo que se retrase el recurso interpuesto por una empresa)

Salud se compromete a mejorar el ambulatorio de Lugones y avanza que La Fresneda tendrá pediatra

Salud se compromete a mejorar el ambulatorio de Lugones y avanza que La Fresneda tendrá pediatra

Pasión por los coches de radiocontrol: así son los aficionados al automodelismo que quieren hacer cantera en Siero

El restaurante y asador a pie de carretera que es uno de los recomendados por la Guía Michelin para comer torreznos, patatas rellenas, carne a la parrilla o pote y está a 10 kilómetros de Oviedo

El restaurante y asador a pie de carretera que es uno de los recomendados por la Guía Michelin para comer torreznos, patatas rellenas, carne a la parrilla o pote y está a 10 kilómetros de Oviedo

Más de 40 millones de euros: esta es la cifra que costaría dotar de saneamiento a todos los núcleos de Siero que todavía carecen de él

Más de 40 millones de euros: esta es la cifra que costaría dotar de saneamiento a todos los núcleos de Siero que todavía carecen de él

El Arbolón prende la Navidad en El Berrón (y lo hace cargada de novedades): estas son las actividades para el puente de diciembre

El Arbolón prende la Navidad en El Berrón (y lo hace cargada de novedades): estas son las actividades para el puente de diciembre
Tracking Pixel Contents