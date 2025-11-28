A la carrera frente a la leucemia infantil en Siero: "Comprenden desde pequeños que hay que ayudar a aquellos que lo necesitan"

Se llama Vega y tiene nueve años. Con tan solo unos meses, en 2016, fue diagnosticada con leucemia mieloide M5, una de las más agresivas y con más tasa de mortalidad. Tras muchos años de lucha y un trasplante de médula, la enfermedad de la pequeña se encuentra actualmente en remisión, aunque sigue acudiendo a sus revisiones oncológicas regularmente. Este año, ella es la cara visible de la carrera solidaria que organiza la Fundación Uno entre Cien Mil, que trabaja directamente con Vega y con muchos niños como ella, y que este jueves ha tenido lugar en la Escuela de Educación Infantil Peña Careses de Pola de Siero.

Pablo Batres, presidente de la Asociación de Madres y Padres (Ampa) del centro educativo, explicó que esta actividad "forma parte de un proyecto iniciado por la asociación para impulsar la investigación sobre la leucemia infantil y mejorar los tratamientos de los niños y niñas que la padecen". El Peña Careses comenzó a participar en la iniciativa el año pasado, por lo que este ya es el segundo año consecutivo que la organiza. "Llevamos más de quince años organizando carreras solidarias y nos pareció una buena oportunidad participar", apuntó.

"Niños que no tienen la misma suerte"

Las familias están encantadas. Isidoro Cardín es uno de los abuelos que ha acudido a ver a su nieta de tres años participar en el proyecto. "Este tipo de actividades están muy bien, para que ellos comprendan, desde bien pequeños, que hay que ayudar a aquellos que lo necesitan".

Algo en lo que coincide también Verónica Velasco, madre de un pequeño de 4 años, quien opina que "tienen que saber que hay niños que no tienen su misma suerte, que no siempre pueden ir al parque, que, a veces, están demasiado cansados por el tratamiento incluso para jugar y que se pasan muchas horas en el hospital y separados, en ocasiones, de sus papás".

Pequeñas zancadas para ayudar a la leucemia infantil / L. R.

Los pequeños recorrieron los alrededores del colegio y finalizaron con la lectura de un poema en el patio interior sobre los Derechos de la Infancia, en un acto que contó con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Siero, Jesús Abad. Allí se encontraba una urna donde los familiares podían colaborar.

Aportación voluntaria

La directora del centro, Lucía Canga, recordó que "un donativo de dos euros equivale a ocho minutos de investigación, mientras que cinco euros equivalen a veinte". Aquellos que lo prefirieron o que no pudieron asistir, pudieron realizar su aportación por transferencia bancaria a la cuenta de la AMPA.

Muchos de los niños del Peña Careses no saben qué es la leucemia. Y tampoco conocen a Vega. Lo que sí tienen es un objetivo muy claro: "Corremos para ayudar".