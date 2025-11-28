Educación ultima una guía de docentes para activar el protocolo ante el acoso escolar “de forma más sencilla, tranquila y sin tanta gestión administrativa"

El Teatro Auditorio de Pola de Siero reunió a cerca de 200 coordinadores de bienestar y protección del alumnado, de distintos centros educativos de Asturias, dentro de un programa formativo para reforzar las actuaciones en torno a un problema que desde la Consejería de Educación consideran importante abordar ante “un aumento de incidencias en ámbitos de salud mental”. El foco se pone en “problemas de autismo, cada vez más generalizados, o de acoso en los centros escolares, que son necesidades cada vez más crecientes que hay que atender de forma urgente”.

Eva Ledo, consejera de Educación del Principado de Asturias, destacó la figura del coordinador de bienestar en los centros educativos: “Tiene un papel clave”. Y resaltó la importancia de este encuentro celebrado en Siero, para potenciar “una figura a la que todos los docentes puedan dirigirse, y que va a ser el conocedor de todas las guías, elementos y recursos, y de cómo aplicarlos para poder conseguir el clima adecuado en nuestros centros educativo”.

Actuación más sencilla ante una situación delicada

Respecto a las medidas que plantearán desde Educación para atender las demandas que trasladan los coordinadores, Ledo subrayó que ya está aplicando una guía de bienestar emocional, en coordinación con la Consejería de Salud, “que tiene los cauces para detectar, prevenir e intervenir en casos de suicidio”, y también enfatizó que existe otra guía para afrontar situaciones de acoso, que está acompañada de una aplicación informática que se encuentra en una primera fase de aplicación. Indicó que “de forma inminente” se aplicará una segunda fase, para agilizar y garantizar que las actuaciones del profesorado sean “más sencilla”.

“Se permitirá que ante una situación tan delicada como el acoso, el protocolo y la forma de actuar de los docentes sea más sencilla y no esté tan invadida de gestión administrativa. Que pueda elaborarse de una manera más tranquila, ya que de por sí es una situación un poquito estresante, pues que sea lo más fácil posible”, resaltó Ledo.

La consejera también se refirió al pacto Asturias Educa, firmado con cuatro organizaciones sindicales de la escuela pública, que también cuenta con mejores en este apartado. “Va haber un incremento de orientadores. Se crea una doble figura por encima de un número de alumnos en los centros, por cada 350 ya se prevé una dotación añadida que antes no existía. Y también tenemos la figura del profesor de servicios a la comunidad que también ayuda en este sentido y de además recursos específicos”, indicó, Ledo, respecto a las actuaciones en torno al bienestar y protección del alumnado, tema abordado en Pola de Siero este viernes.