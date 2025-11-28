Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IU Siero lamenta las "salidas de tono" de Berros, "impropias de un cargo público" y que "degradan el clima político"

El Pleno municipal "debe ser un espacio de debate serio y respetuoso", destaca la coalición, que critica la actitud del portavoz del PP

Plaza del Ayuntamiento de Siero, en una imagen de archivo.

Plaza del Ayuntamiento de Siero, en una imagen de archivo. / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Izquierda Unida de Siero "denuncia públicamente los ataques" del portavoz municipal del Partido Popular, Juan Luis Berros, en el último Pleno municipal, durante el que "se dirigió a las portavocías de La Fresneda e IU con expresiones como 'cállese la boca' y calificó como 'porquería' las mociones presentadas".

La coalición considera "inaceptable que un representante público recurra a este tipo de descalificaciones cuando faltan argumentos políticos". Añade que "mientras algunos optan por el enfrentamiento y el tono ofensivo, IU continúa trabajando con rigor: registrando iniciativas, elaborando documentación y aportando propuestas que mejoran el funcionamiento del concejo".

Convivencia y ciudadanía

IU de Siero señala que "la ciudadanía distingue perfectamente entre quienes se limitan al ruido y quienes se esfuerzan por mejorar los servicios públicos, la convivencia y la vida en los barrios". "Por eso reclamamos respeto, no por una cuestión personal, sino porque las portavocías representan trabajo, responsabilidad y el derecho democrático a presentar iniciativas en el Pleno", añadieron.

Los responsables de la organización destacan que el Pleno municipal "debe ser un espacio de debate serio y respetuoso" y que "IU seguirá manteniendo ese nivel institucional, centrada en lo importante y en los problemas reales de Siero, aunque otros intenten degradar el clima político con salidas de tono impropias de un cargo público"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina
  2. El 'pueblo ejemplar' de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto
  3. Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
  4. Más de 40 millones de euros: esta es la cifra que costaría dotar de saneamiento a todos los núcleos de Siero que todavía carecen de él
  5. Así será el gran centro de escalada Sputnik de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará los 20 metros de altura
  6. La histórica sidrería que reabre en Pola de Siero y mantendrá la esencia del antiguo local: 'Algo está llegando
  7. Vandalizan con insultos al Alcalde de Siero la Pitufina Karateka que da la bienvenida a la Pola
  8. Rosana Álvarez, una 'súper profesora' en el instituto de La Fresneda: 'Equivocarse está bien si se aprende

El PP de Siero denuncia el "abandono” de espacios públicos del centro de la Pola: "El ejemplo más lamentable es la calle El Acebo"

El PP de Siero denuncia el "abandono” de espacios públicos del centro de la Pola: "El ejemplo más lamentable es la calle El Acebo"

Así será el nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero: 15.000 metros cuadrados, aparcamiento subterráneo para 146 coches (y hasta un campo de vóley playa)

Así será el nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero: 15.000 metros cuadrados, aparcamiento subterráneo para 146 coches (y hasta un campo de vóley playa)

IU Siero lamenta las "salidas de tono" de Berros, "impropias de un cargo público" y que "degradan el clima político"

IU Siero lamenta las "salidas de tono" de Berros, "impropias de un cargo público" y que "degradan el clima político"

A la carrera frente a la leucemia infantil en Siero: "Comprenden desde pequeños que hay que ayudar a aquellos que lo necesitan"

A la carrera frente a la leucemia infantil en Siero: "Comprenden desde pequeños que hay que ayudar a aquellos que lo necesitan"

Berros ataca en el Pleno a las portavoces de La Fresneda e IU: "Cállese la boca" y "las mociones que presentan son una porquería"

Berros ataca en el Pleno a las portavoces de La Fresneda e IU: "Cállese la boca" y "las mociones que presentan son una porquería"

Siero se suma al rechazo a la violencia contra las mujeres: este es el manifiesto que se ha leído tras el Pleno

Siero se suma al rechazo a la violencia contra las mujeres: este es el manifiesto que se ha leído tras el Pleno

"Nos gusta el amor del bueno": la sexóloga María Rodríguez habla sobre buenos tratos y relaciones igualitarias ante 130 jóvenes de un instituto de Siero

"Nos gusta el amor del bueno": la sexóloga María Rodríguez habla sobre buenos tratos y relaciones igualitarias ante 130 jóvenes de un instituto de Siero

El valenciano Ramón Martínez Buades gana el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña con "Las ciudades y el mar"

El valenciano Ramón Martínez Buades gana el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña con "Las ciudades y el mar"
Tracking Pixel Contents