IU Siero lamenta las "salidas de tono" de Berros, "impropias de un cargo público" y que "degradan el clima político"
El Pleno municipal "debe ser un espacio de debate serio y respetuoso", destaca la coalición, que critica la actitud del portavoz del PP
Izquierda Unida de Siero "denuncia públicamente los ataques" del portavoz municipal del Partido Popular, Juan Luis Berros, en el último Pleno municipal, durante el que "se dirigió a las portavocías de La Fresneda e IU con expresiones como 'cállese la boca' y calificó como 'porquería' las mociones presentadas".
La coalición considera "inaceptable que un representante público recurra a este tipo de descalificaciones cuando faltan argumentos políticos". Añade que "mientras algunos optan por el enfrentamiento y el tono ofensivo, IU continúa trabajando con rigor: registrando iniciativas, elaborando documentación y aportando propuestas que mejoran el funcionamiento del concejo".
Convivencia y ciudadanía
IU de Siero señala que "la ciudadanía distingue perfectamente entre quienes se limitan al ruido y quienes se esfuerzan por mejorar los servicios públicos, la convivencia y la vida en los barrios". "Por eso reclamamos respeto, no por una cuestión personal, sino porque las portavocías representan trabajo, responsabilidad y el derecho democrático a presentar iniciativas en el Pleno", añadieron.
Los responsables de la organización destacan que el Pleno municipal "debe ser un espacio de debate serio y respetuoso" y que "IU seguirá manteniendo ese nivel institucional, centrada en lo importante y en los problemas reales de Siero, aunque otros intenten degradar el clima político con salidas de tono impropias de un cargo público"
- La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina
- El 'pueblo ejemplar' de Asturias organizará la Nochevieja más divertida: las campanadas especiales de Valdesoto
- Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
- Más de 40 millones de euros: esta es la cifra que costaría dotar de saneamiento a todos los núcleos de Siero que todavía carecen de él
- Así será el gran centro de escalada Sputnik de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará los 20 metros de altura
- La histórica sidrería que reabre en Pola de Siero y mantendrá la esencia del antiguo local: 'Algo está llegando
- Vandalizan con insultos al Alcalde de Siero la Pitufina Karateka que da la bienvenida a la Pola
- Rosana Álvarez, una 'súper profesora' en el instituto de La Fresneda: 'Equivocarse está bien si se aprende