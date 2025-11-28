IU Siero lamenta las "salidas de tono" de Berros, "impropias de un cargo público" y que "degradan el clima político"

Izquierda Unida de Siero "denuncia públicamente los ataques" del portavoz municipal del Partido Popular, Juan Luis Berros, en el último Pleno municipal, durante el que "se dirigió a las portavocías de La Fresneda e IU con expresiones como 'cállese la boca' y calificó como 'porquería' las mociones presentadas".

La coalición considera "inaceptable que un representante público recurra a este tipo de descalificaciones cuando faltan argumentos políticos". Añade que "mientras algunos optan por el enfrentamiento y el tono ofensivo, IU continúa trabajando con rigor: registrando iniciativas, elaborando documentación y aportando propuestas que mejoran el funcionamiento del concejo".

Convivencia y ciudadanía

IU de Siero señala que "la ciudadanía distingue perfectamente entre quienes se limitan al ruido y quienes se esfuerzan por mejorar los servicios públicos, la convivencia y la vida en los barrios". "Por eso reclamamos respeto, no por una cuestión personal, sino porque las portavocías representan trabajo, responsabilidad y el derecho democrático a presentar iniciativas en el Pleno", añadieron.

Los responsables de la organización destacan que el Pleno municipal "debe ser un espacio de debate serio y respetuoso" y que "IU seguirá manteniendo ese nivel institucional, centrada en lo importante y en los problemas reales de Siero, aunque otros intenten degradar el clima político con salidas de tono impropias de un cargo público"