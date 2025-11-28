El PP de Siero denuncia el "abandono” de espacios públicos del centro de la Pola: "El ejemplo más lamentable es la calle El Acebo"

Los populares sierenses denuncian el "lamentable estado de abandono" de lugares céntricos de la capital sierense. El portavoz municipal del PP, Juan Luis Berros, afirma que el ejemplo más “lamentable” es la calle El Acebo, en las inmediaciones de la plaza de Les Campes. “Los habitantes de esta zona tiene que ir sorteando un verdadero 'slalom' ante las numerosas baldosas rotas y los charcos de agua que se producen como consecuencia del deterioro del embaldosado”.

Berros también lamenta la falta de mobiliario urbano en la zona, como papeleras en esta calle y en la calle Pelayo, "solares totalmente abandonados, y la acumulación de suciedad que está motivando el origen de plagas de ratas en varias propiedades de las calles Santa Ana y Falo Moro en su confluencia con Ramón y Cajal".

"No están en la calle"

El portavoz municipal de los populares, que se refirió también a la "acumulación de excrementos de palomas", habla de "falta de voluntad política, de gestión y de presencia en la calle de los miembros del equipo del Gobierno, incluido el alcalde, Ángel García".

“Ni siquiera las obras que se han llevado a cabo en la Pola, en su mayor parte financiadas con fondos europeos, para implantar el carril bici, han logrado ocultar la falta de gestión en labores de limpieza, higiene y conservación urbana”, señala el portavoz del PP, quien acusa al alcalde socialista de “intentar crear una falsa fachada para hacer creer que actúa en la capital del concejo con obras y medidas que ni siquiera son utilizadas por vecinos y visitantes, cuando en realidad hay zonas en la Pola carentes de toda actuación municipal”.