Así será el nuevo parque de La Reconquista de la zona oeste de Pola de Siero: 15.000 metros cuadrados, aparcamiento subterráneo para 146 coches (y hasta un campo de vóley playa)

Una actuación ambiciosa y que cambiará la imagen de Pola de Siero en su zona oeste. El nuevo parque de La Reconquista, que se extenderá desde los terrenos del antiguo matadero, y hasta el final de la calle General Gutiérrez Mellado -casi hasta la altura de la rotonda de la “Pitufina karateka”-, constará de 15.380 metros cuadrados, contará con zonas verdes, árboles, espacios de juegos infantiles, una pista deportiva, otra para jugar al vóley playa y hasta una pista para caminar y correr de unos 500 metros. Y a ello se le sumará un aparcamiento, que quedará tapado y subterráneo y al que se accederá desde la calle Asturias, con una capacidad para 146 plazas. “Se trata del proyecto más importante que vamos a ejecutar en la Pola desde que accedimos al gobierno en 2015”, destacó Ángel García, alcalde de Siero, sobre esta actuación, que tendrá un coste de 5,1 millones y acaba de iniciar el proceso de licitación de la obra, y que tendrá un plazo de ejecución de 14 meses.

Renovación calle General Gutiérrez Mellado

“Va a ser un cambio importante para la población, en la línea de lo que estamos haciendo en esa zona, con un cambio de cara total a la zona oeste de la Pola”, enfatizó el alcalde de Siero, que cifró en 8 millones la inversión global para este entorno, tras el arreglo de la calle Celleruelo y la rotonda de entrada desde la autovía Minera, donde se ha instalado un carril bici. También el regidor sierense comentó, durante la presentación del proyecto, que este se complementará también con la renovación de la calle General Gutiérrez Mellado, que se modernizará, pero donde garantizó que “se mantendrá los aparcamientos, aunque habrá un cambio de distribución”.

Respecto a ese nuevo parque de La Reconquista, el regidor incidió, respecto a la parte del aparcamiento, “que es interesante la fórmula para que sea un espacio para los coches y las personas”, en alusión a la capa vegetal situada por encima, que hará que no se encuentren al descubierto. Lo que indicó que aún no se ha decidido es si esas 146 plazas, distribuidas en dos plantas, serán de pago o gratuitas.

En cuanto al parque, junto a las zonas verdes, habrá otras de estancia, de juegos para los más pequeños distribuidos por edades, una pista de 500 metros que facilitará la práctica deportiva, y la parte polideportiva, con una cancha, un campo de arena para el vóley playa y mesas de ping-pong. Sustituirán a la zona de juegos y la cancha ya existentes, desplazándose más hacia el oeste, y separándose de los edificios del parque de la Luz más próximos, para evitar ruidos y molestias a los vecinos.

Se ha decidido bautizar este nuevo espacio como La Reconquista, "en alusión a Don Pelayo y por mantener la cultura y tradición asturiana", y para que sea "la reconquista de un espacio degradado, especialmente para que lo disfruten los niños, que tendrán una zona de juegos muy importante", señaló el regidor.

Actuación global en la zona oeste de Pola de Siero

La licitación de la obra la abre ahora el Ayuntamiento, tras recibir los últimos días la autorización de Adif para la actuación, ya que este parque estará junto al río Nora y las vías del tren, en la zona de la conocida como “curva de la bombilla”, que es lo que limita también la actuación y el proyecto en espacio, aunque desde el Ayuntamiento transmite “su ilusión con el proyecto, que esperamos que quedará muy bien”, indicó García.

La actuación es pieza fundamental del plan del Ayuntamiento de Siero para integrar la zona oeste en la ciudad, y que comenzó con la reforma de la plaza del Paraguas y la estación de autobuses, continuó con la calle Celleruelo y la rotonda de entrada de la AS-1 y ahora seguirá con un espacio de 15.380 metros cuadrados “con un importante espacio que se gana para las personas”, destacó el alcalde socialista de Siero, que calcula que, sumando la licitación y la ejecución, estaría listo en unos 17 o 18 meses.