Siero celebrará una Navidad deportiva “con una programación variada”: estas serán las actividades (y repite el popular Belén de Cumbres al Picu Castiellu)

Una Navidad “con una programación variada”, en la que habrá propuestas para todas las edades, con un campus, la tradicional carrera San Silvestre o el popular Belén de Cumbres. El Patronato Deportivo Municipal de Siero presentó su programación especial navideña, diseñada con el objetivo de “fomentar la actividad física, la convivencia y los hábitos saludables durante las fiestas”. Habrá propuestas desde el 14 de diciembre, momento que se celebre el Belén de Cumbres, con la marcha familiar al Picu Castiellu en La Braña, en la parroquia de Marcenado, y diferentes propuestas al aire libre, actividades infantiles, iniciativas saludables y las tradicionales citas deportivas del municipio.

“Se ofrecen alternativas para que la ciudadanía disfrute de una Navidad activa y participativa”, destacó Jesús Abad, concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios del Ayuntamiento de Siero, que presentó el programa junto a Virginio Ramírez, director del Patronato de Deportes.

El belén de cumbres, con una participación gratuita y un límite de 600 plazas, partirá desde el aparcamiento del nuevo polideportivo de la Pola a las 10.00 horas, y concluirá en el Picu Castiellu, en Marcenado. Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma web del Patronato Deportivo entre el 1 y el 11 de diciembre y en caso de meteorología adversa la actividad se trasladará al fin de semana del 21 de diciembre.

Campus en Pola de Siero y Lugones, junto a la tradicional carrera San Silvestre

Los polideportivos de Pola de Siero y Lugones, por su parte, celebrarán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas, el campus “Navidades Depordivertidas”, con 35 plazas por sede. Los abonados al Patronato podrán inscribirse por 33 euros a partir del 1 de diciembre y los no abonados por 95 euros a partir del día 15.

La programación se completará con el “Calendario de Adviento Saludable”, dirigido a las personas participantes en la actividad de gerontogimnasia, con acciones enfocadas a promover el bienestar y los hábitos de vida saludables. La Gala de Navidad de Gimnasia Rítmica será el 22 de diciembre a las 19.00 horas en el teatro Auditorio de Siero. Y la popular carrera de fin de año tendrá lugar el 27 de diciembre a partir de las 17.00 horas desde la Plaza Cubierta de La Pola.