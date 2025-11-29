El Ciudad de Lugones hace gala de los mejores resultados de toda su historia: así fue la gran fiesta del atletismo de Siero

El Club Atletismo Ciudad de Lugones celebró ayer por la noche su tradicional gala, en la que reconoció a los mejores deportistas con los que la entidad cuenta entre sus filas. En total, fueron 86 deportistas los premiados como participantes en distintos campeonatos de Asturias o medallistas en campeonatos de España, y en los que lograron excelentes resultados a lo largo de la última temporada.

El club, fundado en 2010, cuenta actualmente con un total de 204 deportistas y reconoce, en palabras de su presidente, Luis Menéndez, que "este año hemos tenido los mejores resultados de nuestra historia", con un oro europeo y tres nacionales.

Nuevos vestuarios

El acto contó con la asistencia del alcalde de Siero, Ángel García, quien destacó que "tenéis que sentiros orgullosos del trabajo que habéis conseguido entre todos" y les adelantó que "estamos redactando el proyecto para construir unos nuevos vestuarios que esperamos poder licitar ya a principios del año que viene".

Proclamado campeón de Europa sub23 en 400 metros lisos, Sergio Plata es uno de los atletas más destacados del club sierense. A sus 21 años, el joven cuenta con un notable palmarés y entre sus títulos se encuentran varios títulos nacionales. Por su trayectoria, por la que lleva trabajando desde que contaba con tan solo 10 años, y por sus méritos nacionales e internacionales, Plata recibió ayer su diploma de Mejor Atleta Masculino, en la categoría de mayores.

La distinción como Mejor Atleta Femenina recayó sobre Celia Fernández Bouza, campeona de España en combinadas y en 800 metros lisos sub18.

Reconocimiento a Luis Menéndez, alma de la entidad

Mientras, en menores, Diego García, subcampeón de España de salto de longitud sub14 se llevó el premio al mejor atleta, y Noa Casanovas, campeona de España en combinadas sub14 y subcampeona de España en 80 metros vallas sub14, la misma distinción en categoría femenina. María García, Jesús García Navarro, y Paula Castañera, también obtuvieron sus reconocimientos.

Además, otros 75 deportistas del Club Atlético Lugones recibieron sus diplomas gracias a sus méritos en campeonatos regionales y otras competiciones.

El club sierense quiso además, entregar una placa conmemorativa y de reconocimiento a Luis Menéndez, alma de la entidad. Una vez finalizado el acto de entrega de diplomas, tuvo lugar una cena de confraternización para premiados y familiares.