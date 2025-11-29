Así es el gran centro de escalada de Las Rozas, similar al que se construirá en Lugones: "Tenemos previsto que el de Siero abra con una gran competición deportiva de alto nivel”

Iziar Martínez es de Valladolid, ha sido cuatro veces campeona de España en la modalidad de escalada de dificultad, y se trasladó a Madrid para poder seguir entrenando y progresando en este deporte. Tiene 20 años, y un sábado por la mañana, en las instalaciones de Sputnik en Las Rozas, comparte espacio junto a jóvenes y adultos que se inician en la escalada, o deportistas de la Federación Extremeña que han venido a pasar el fin de semana. Este centro es, como cuenta Fernando Hernández, Ceo de Sputnik, “similar al que se instalará en Lugones”. En Las Rozas llegan a tener un fin de semana picos de accesos de 1.500 usuarios, y por semana rondan los 900. “En Asturias esperamos llegar en algún momento a los 1.000”, cuenta Hernández, respecto a esos días de más actividad, en un centro, el de Lugones, que tendrá unos 2.400 metros cuadrados de superficie, entre muros de interior y exterior, gimnasio, restaurante o aparcamiento.

Este de Madrid es uno de los seis centros de escalada que Sputnik tiene en servicio y que LA NUEVA ESPAÑA ha visitado este sábado. El de Las Rozas es el que más se parece al que se lanzará en Lugones , cuyas obras ya se han puesto en marcha hace un par de semanas en una parcela junto a Les Bellotines, y está previsto que se inaugure el espacio tras el próximo verano, como destacó Ángel García, alcalde de Siero. “Tenemos previsto abrirla con una gran competición deportiva de alto nivel”, dijo el regidor desde las instalaciones madrileñas que fue invitado a visitar.

Interior del centro de Las Rozas, en una imagen tomada este sábado. / P. A.

En Las Rozas, un fin de semana por la mañana el centro es un hervidero de gente. Una especie de pequeña ciudad deportiva, un rincón en el que la pasión por escalar vence a cualquier altura u obstáculo. La fotografía del espacio, que se replicará de forma muy similar en Siero, plantea un pabellón central en el que se sitúan los muros de las tres modalidades principales. En la entrada está la zona de búlder (escalada en bloque), con una estructura de cuatro metros y medio de altura. “Aquí la complejidad está en el movimiento, que es menor y se cae en superficie”, analiza Fernando Hernández. En la parte inferior del complejo comparten espacio el de velocidad, un muro de 17,8 metros de altura, pero con un recorrido de 15 metros. Ahí lo que se trata, para los deportistas, es de hacer el trazado hasta la cima en el menor tiempo posible. “El récord está en cuatro segundos y pico, aunque lo habitual es con cinco”, destaca Hernández.

"Potenciará este deporte en Asturias"

El madrileño Miguel Gómez, segundo más rápido de España en esta modalidad, y el más veloz en 2023, también entrena este fin de semana en Las Rozas. “Estoy seguro que cuando lo pongan en Asturias empezará a acercarse la gente”, comenta. “Fue el primero que se instaló en Madrid con cronómetro y todo homologado, y gracias a eso los deportistas de la Federación Madrileña comenzaron a ganar medallas”, subraya, antes de añadir: “Seguro que ayudará mucho allí en Lugones, porque cualquier que empiece, gracias a estos muros, puede meterse rápido en este nivel”. Esa idea, la de atraer para el complejo sierense deportistas de alto nivel también la comparte Itziar Martínez. “Asturias tiene una tradición super montañera, si hay instalaciones, seguro que se potenciará la escalada”, enfatiza.

La zona que más escaladores engloba en el caso del centro madrileño es el de la dificultad. Es también el que más superficie ocupa, con más vías para escalar, y con una altura de unos 20 metros. “Lo homologados son 15, pero aquí y en Lugones se llega a 20”, detalla el CEO de Sputnik. “La dificultad se caracteriza por la altura y el uso de la cuerda, se intentan buscar recorridos lo más largos posible”, añade.

El centro tiene también otros espacios de muros para la escalada, como el infantil, otro más reducido y especial para entrenamientos de precisión, y uno exterior, que en Las Rozas es de 13 metros, pero en Lugones llegará a 20. Y el complejo cuenta también con zona de restauración, que también se replicará en Siero.

El alcalde, con los responsables de la firma, en Las Rozas. / P. A.

Deportistas y aficionados comparten la pasión por la escalada, un deporte que, como cuenta Daniel Castillo, responsable de marketing de Sputnik, “es muy gratificante en la primera parte de su aprendizaje, porque se generan esos espacios en los que se conoce gente, se recibe ayuda y se progresa”.

También destaca esa integración de deportistas desde los 7 hasta los 70 años en un mismo espacio. “Por cada persona que hay escalando hay ocho en el suelo. No es una actividad difícil ni peligrosa, se eliminan rápido los prejuicios previos cuando se prueba”, enfatiza, antes de hacer hincapié el impulso para Asturias, del que será el segundo centro de esta empresa fuera de Madrid, tras el de Berango (Vizcaya).

Un proyecto que ilusiona en Siero

“Estamos muy ilusionados con este proyecto, va muy en la línea con la identidad que queremos darle a Siero. No tenemos montaña ni costa, pero con esto vamos a darle una alternativa al turismo muy interesante”, concluye el alcalde de Siero.

En el caso de Lugones, tal y como adelantó este periódico, las instalaciones contarán con hasta 20 metros de altura en algunos puntos de la edificación, 50 autoseguros, 140 vías, 180 "boulders", muro de velocidad, muro exterior, gimnasio, restaurante o parking privado. Tendrá un aforo máximo de 600 personas (las que pueden estar a la vez centro del recinto), aunque se espera que la afluencia diaria total pueda superar el millar en momentos puntuales. La inauguración se prevé en la segunda mitad de 2026.