La llama de la Semana del Arte, de procesión: fin a la edición de este año con el apagado tras un acto simbólico por las calles
La cita culminó con música de la Banda de la ASAM y un concierto de Chino el Indio
Lucía Rodríguez
La llama de Semana de Arte Urbano de Siero paseó ayer en procesión desde la plaza cubierta polesa hasta la del Paraguas. Fue un acto simbólico, previo al que la apaga para poner punto y final a varios días en los que la capital polesa lo ha sido también de la actividad artística a través de esta propuesta que cada año organiza el colectivo PolArte .
Eduardo González fue el encargado de portar por las calles la vela original que se encendió el pasado sábado y lo hizo acompañado por medio centenar de personas. "Cada uno lleva una pequeña vela, encendida con la llama original", explicó.
El grupo llegó a la plaza del Paraguas acompañado por la banda de la Asociación Sierense de Amigos de la Música (Asam) y un vez en destino se disfrutó de un concierto de música en directo a cargo de "Chino el Indio".
Una vez finalizada su actuación, Noelia Blanco realizó la cuenta atrás que apagó la llama del arte hasta la próxima edición.
- Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
- Más de 40 millones de euros: esta es la cifra que costaría dotar de saneamiento a todos los núcleos de Siero que todavía carecen de él
- Así será el gran centro de escalada Sputnik de Lugones: tendrá 140 vías y alcanzará los 20 metros de altura
- La histórica sidrería que reabre en Pola de Siero y mantendrá la esencia del antiguo local: 'Algo está llegando
- Vandalizan con insultos al Alcalde de Siero la Pitufina Karateka que da la bienvenida a la Pola
- Rosana Álvarez, una 'súper profesora' en el instituto de La Fresneda: 'Equivocarse está bien si se aprende
- Así será el nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero: 15.000 metros cuadrados, aparcamiento subterráneo para 146 coches (y hasta un campo de vóley playa)
- La queja de varias familias de Pola de Siero: 'Nuestros niños también quieren hacer kárate, no solo la nueva Pitufina