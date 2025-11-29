La llama de la Semana del Arte, de procesión: fin a la edición de este año con el apagado tras un acto simbólico por las calles

La llama de Semana de Arte Urbano de Siero paseó ayer en procesión desde la plaza cubierta polesa hasta la del Paraguas. Fue un acto simbólico, previo al que la apaga para poner punto y final a varios días en los que la capital polesa lo ha sido también de la actividad artística a través de esta propuesta que cada año organiza el colectivo PolArte .

Eduardo González fue el encargado de portar por las calles la vela original que se encendió el pasado sábado y lo hizo acompañado por medio centenar de personas. "Cada uno lleva una pequeña vela, encendida con la llama original", explicó.

El grupo llegó a la plaza del Paraguas acompañado por la banda de la Asociación Sierense de Amigos de la Música (Asam) y un vez en destino se disfrutó de un concierto de música en directo a cargo de "Chino el Indio".

Una vez finalizada su actuación, Noelia Blanco realizó la cuenta atrás que apagó la llama del arte hasta la próxima edición.