La Navidad se estrena pasada por mucha agua en Pola de Siero: "Ha llovido mucho, pero está todo precioso"

Una treintena de vecinos se reunieron la tarde de este sábado en Pola de Siero para asistir al acto de inauguración oficial de la iluminación navideña, la más madrugadora de todo el concejo en encender sus luces, pasados unos minutos de las seis de la tarde. La baja afluencia fue provocada por la intensa lluvia de la jornada, que no paró prácticamente en toda la tarde. Los encargados de activar el botón del encendido fueron los concejales del Ayuntamiento Ana Nosti, Patricia Antuña, Raimundo Díaz y Jesús Abad, acompañados por una de las colaboradoras, Esther Fanjul.

Hace dos años que la magia de la Navidad y la ilusión regresaron a la Pola de mano de la Asociación de Hostelería de Les Campes, que estos dos últimos años ha sido la encargada de gestionar tanto la subvención municipal para el alumbrado como la instalación del mismo.

Un botón que activó las luces y la tormenta

La casualidad quiso que justo cuando los responsables del Consistorio fueron a pulsar el botón que ilumina el gran árbol de la plaza de Les Campes, la lluvia se intensificara, quedando el evento un poco deslucido. Con todo, los vecinos que se acercaron al lugar para ser testigos del inicio de la Navidad polesa aseguraron que "está todo muy bonito".

Jorge Patiño se acercó hasta la plaza acompañado de su mujer, Victoria Méndez, y sus hijas Noa y Zoe. "Está bastante bien y es mucho mejor esto no poner nada", indicó. "Hemos visto durante estos días algunos de los adornos y ahora daremos un paseo para ver cómo queda todo encendido, pero sí que tenía muy buena pinta".

Zonas con decoración

Algunos de los adornos, como parte de las decoraciones instaladas en la calle Florencio Rodríguez, tardaron un poco más en encenderse. Las calles La Isla, Fuente Boladro, Ángel Émbil, Valeriano León, Fausto Vigil, Hermanos Felgueroso también cuentan con iluminación y "en nuestra calle, Gran Vía, que hasta ahora no contaba con ella, nos han puesto algo también", indicó la pequeña Zoe Patiño mientras abrazaba a su reno.

El Ayuntamiento de Siero ha destinado este año 100.000 euros para subvencionar las luces navideñas en distintas zonas como Lugones, La Fresneda, El Berrón, Lieres o Muñó, que procederán a encender su iluminación en los próximos días, dando paso a una de las épocas más esperadas del año.