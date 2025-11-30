El crimen de la calle Conde de Santa Bárbara: se cumplen 25 años de un asesinato que conmocionó a Lugones

El llamado "crimen de la calle Conde de Santa Bárbara" conmocionó a Lugones. Fue un disparo el que acabó con la vida del conocidísimo hostelero Fernando Parrondo García, propietario del bar Parrondo. La mala suerte hizo que en su camino se cruzase el entonces joven que, tras una supuesta discusión mantenida en el bar, volvió para disparar con una escopeta desde el exterior el establecimiento, a través del cristal. Se han cumplido 25 años de este trágico suceso.

Titulares del periódico sobre el crimen. / LNE

Fernando Parrondo tenía 52 años cuando fue asesinado. El crimen sucedió un 8 de septiembre de 2000, y fue detenido un hombre, días después, el 12, en Oviedo, cuando salía de su trabajo. "Fue acusado de matar de un disparo de escopeta al hostelero, presuntamente tras una discusión que había mantenido con él varios días antes en el interior del bar que regentaba en la calle Conde de Santa Bárbara de Lugones. Según explicaron fuentes cercanas al caso tras el crimen, la disputa entre ambos pudo comenzar a partir de la negativa de Parrondo de servirle una copa días o incluso semanas atrás. Posteriormente, el 8 de septiembre, el joven se acercó a las seis y media de la mañana y disparó con una escopeta de caza a través de cristal del bar", relata la crónica periodística sobre el suceso.

La víctima "había abierto su local de madrugada, como hacía cada día para atender a los trabajadores de la fábrica de metales cercana al bar y a los vigilantes jurados de la zona", destaca la información.