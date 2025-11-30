Lleno en el mercadillo "Soñando muñecas" en Lugones: "La gente espera con ilusión porque detrás hay un aliciente muy grande"

Pasaban unos minutos de las once de la mañana de este domingo y el Centro Polivalente Integrado de Lugones, en Siero, ya estaba lleno a rebosar, a pesar, incluso, del frío y la lluvia. Decenas de personas se agolpaban ante la docena de puestos de venta que conformaban el mercadillo solidario Soñando Muñecas en la que es su tercera edición. La cita, organizada por Ana Blanco, junto con su hermano, Ángel Blanco, y su marido, Carlos Martínez, nació a raíz de la asociación que dirigen bajo ese mismo nombre y que recauda fondos para desarrollar diferentes proyectos en Etiopía para mejorar la calidad de vida y la educación de los más vulnerables.

"Esto es muy importante"

"Estamos muy contentos", aseguró Blanco. "Para nosotros esto es muy importante y llegar aquí y ver que hay gente ya esperando a la puerta para entrar nos emociona profundamente". Según la percepción de la presidenta de la asociación, "el motivo que hay detrás es un gran aliciente para que la gente venga cada año y creemos que, a pesar de que realmente llevamos poco tiempo, este se ha convertido en un mercadillo que la gente espera con ilusión y que, además, ya es algo consolidado".

Este año, el colectivo recauda fondos para poner en marcha "Kelisho" ("ayudar a quien lo necesita, en lengua Hamer). Un nuevo proyecto que "estamos todavía organizando, pero está ya en nuestra cabeza y en nuestro corazón", afirma Ana Blanco. A través de esta iniciativa, el colectivo Soñando Muñecas busca "apoyar la educación y la vida de 10 menores vulnerables de Dimeka, una localidad al sur del país". Durante algunos de los mercadillos organizados este verano, el colectivo consiguió recaudar fondos para "abastecer de material escolar a un colegio de la zona y, ahora, intentaremos dar un paso más".

Además de juguetes, libros y objetos de decoración de segunda mano "que pasan nuestro filtro y están totalmente nuevos", este año, la asociación ha decidido introducir también puestos de artesanía y un cuentacuentos.

Productos artesanales, la principal novedad

El origen de la asociación Soñando Muñecas, y tal y como recoge su nombre, fueron las muñecas de ganchillo que la propia Ana Blanco tejía. Sin embargo, poco a poco, se fueron incorporando más cosas para poder ofrecer variedad a todos los que quisieran colaborar. De esta manera, este año, han sido muchos socios los que se han animado a participar en el mercadillo con sus productos artesanales.

El Lugones más solidario "sueña con muñecas" / L. R.

Una de ellas es Salomé García, de Lugones, que viene acompañada de su amiga Lucía González, de Llanera. "Conozco a Ana porque las dos somos de Lugones de toda la vida y, además, yo también tengo adoptada a una chica etíope de la misma edad que sus gemelos", explica. García ofreció en el mercadillo sus decoraciones navideñas, hechas en su mayoría, "con productos reciclados". Árboles de navidad hechos con páginas de libro o periódico, decoraciones con tela y cartón o colgantes y centros de mesa con piñas y hojas que ella misma recoge, fueron tan solo algunas de ellas.

Apadrinamientos

A su lado, y llegada desde la Coruña, estuvo Montse Lagares, quien también es madre adoptiva de un chico de Etiopía. "Otros años le mando las cosas que hago, pero en esta ocasión, podía asistir y no quise perder esta oportunidad de colaborar 'in situ'", explica. Su segundo trabajo, como ella misma dice, es coser, así que "he traído algunas de mis labores, como neceseres o fundas de libros, e incluso, algunos trabajos de compañeras del grupo de costura al que acude semanalmente".

Ellas no son las únicas. "Desde hace un tiempo, veo todos los objetos como pintables o no pintables". Así habla María de los Ángeles Ordás que trabaja el puntillismo a través de su marca "Puntosynamás". La artista recuerda que "conocí a Ana casualmente en unas clases de dibujo, me expuso su proyecto, me tocó la fibra y me decidí a colaborar con mis obras".

La jornada contó, además, con dos sesiones de cuentacuentos de mano de Cruz Fernández, autora del cuento "Ahora cuéntame un cuento que sea Real".