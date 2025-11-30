Sandra Carmona: “Cuando los gitanos hablamos de nuestra historia lo estamos haciendo también de la vuestra, porque es la historia de todos”

El Albergue de La Carrera acogió la segunda edición del "Encuentro Mujer gitana: arte y literatura”, con la participación de escritoras, activistas y artistas gitanas, que reivindicaron la importancia de “poder seguir narrando y dando voz a una realidad que sigue no queriendo ser visibilizada por parte de las personas no gitanas o de la mayoría”, explicó Sandra Carmona, escritora e ilustradora del cuento “Alma”, y que fue una de las participantes del encuentro.

A la presentación acudió Ángel García, “Cepi”, alcalde de Siero, que recibió un regalo de Dora y Manolo Gabarri, del colectivo Barvalipén. “Siempre me he sentido con la gente de etnia gitana y he tenido una muy buena relación”, destacó, antes de añadir la importancia de que se produzca una normalización en la convivencia.

“En la Pola no solo hay que tirar barreras arquitectónicas para que se integren en este barrio de la Luz, sino que tenemos que acercarnos también físicamente para que haya una integración total, que cada uno tiene sus culturas, sus tradiciones, pero hay que convivir en armonía como sucede en la Pola de manera generalizada”, destacó.

Carmona se refirió al papel del arte, la cultura, la historia y la educación. “Cuando los gitanos hablamos sobre nuestra historia estamos hablando también sobre la vuestra, porque es la historia de todos”, explicó, antes de añadir que “el arte para las personas gitanas es algo cotidiano, la música para nosotros no es una manera de folclore, es una manera de vivir y de resistir”.

"Alma", el cuento de una niña gitana escrito por Sandra Carmona

En las jornadas también habló de su cuento, titulado “Alma”. “Es el cuento de una niña a la que de pronto, jugando, los niños le llaman gitana y salen corriendo. Y esa niña es consciente por primera vez de esa palabra y va a su familia, y va a su entorno y va preguntando qué es ser gitana, porque me han llamado gitana y se han ido corriendo”, resume, para añadir una reflexión: “La gran mayoría durante la infancia somos conscientes de que somos gitanas siempre a través del insulto o el odio”.

Silvia Agüero, escritora, actriz y activista, destacó que “aún se nos coarta un poco la libertad, la percepción que tiene la sociedad mayoritaria con nosotros” y rescató una frase de Miguel Ángel Varga, gitano y director de teatro. “Dice que cómo imaginamos cosas para una gente que vive 15 años menos, porque esta es la esperanza de vida de las gitanas, 15 años menos. Por eso es muy difícil no hacer todo el rato ensayos y nos cuesta no explicar todo el rato la historia del pueblo gitano, porque creo que hace falta mucha visibilidad y creo que ir de la mano estaría muy bien”.