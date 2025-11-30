Podemos Siero denuncia que una "nueva avería de agua deja sin suministro a Carbayín Bajo"

Podemos Siero denuncia "una avería de agua deja sin suministro a Carbayín Bajo" y asegura que la situación es una muestra del "abandono y la falta de mantenimiento de la red", que "son la causa de todas las incidencias que se vienen sucediendo en la zona".

"Tememos que la auditoría del Servicio Municipal de Aguas pactada por el PSOE e IU, junto con la situación de extrema precariedad de la red tras años de abandono, sirvan de base para la privatización”, indicó la concejala de la formación, Silvia Tárano.

A su juicio, "el equipo de gobierno se escuda en que la empresa que debía renovar este tramo desistió y es necesario volver a iniciar la licitación, pero este hecho es una consecuencia más de la falta de personal y de su afán privatizador”. Para la formación "resulta sorprendente ver cómo el dinero público se destina a otras cuestiones mientras la zona rural sigue olvidada", que “cuando se trata de arreglar una red que falla cada poco, todo se convierte en excusas y retrasos" y que "mientras tanto, las vecinas y vecinos tienen que soportar averías constantes sin que el Ayuntamiento priorice lo que realmente importa”.

Tárano incide en que esta situación no es puntual: “Llevamos años advirtiendo de que la falta de mantenimiento acabaría pasando factura, pero el equipo de gobierno ha optado por priorizar otros gastos antes que garantizar un servicio básico como el agua. Y así se llega a este punto: parroquias enteras pendientes de un suministro que falla porque no se ha querido invertir donde hacía falta, algo que, tememos, será la base para ahora justificar la necesidad de privatizar el servicio completamente".