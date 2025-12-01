Siero amplía el horario de los centros de estudio desde el 9 de diciembre al 25 de enero

Los centros de estudio municipales ampliarán su horario de apertura desde el próximo 9 de diciembre hasta el 25 de enero, coincidiendo con el periodo de exámenes. Así lo anunció este lunes la concejala de Educación del Ayuntamiento de Siero, Eva Iglesias. La edil destacó que "este refuerzo de los horarios responde al compromiso del Consistorio con los estudiantes del concejo, facilitándoles espacios adecuados para que puedan preparar sus exámenes en las mejores condiciones".

Los equipamientos de El Berrón, La Fresneda, Lugones y Pola de Siero compartirán un horario especial durante esta etapa. De lunes a viernes, permanecerán abiertos desde las diez de la mañana hasta las doce de la noche, mientras que los sábados y domingos, el horario será de 10.00 a 20.00 horas. Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero las instalaciones permanecerán cerradas.

Una vez finalizado este periodo, los centros recuperarán su horario habitual durante el resto del año, es decir, de nueve de la mañana a diez de la noche por semana, mientras que los fines de semana estará cerrados.