Siero prevé renovar la cubierta del palacio del Marqueses de Santa Cruz: "Está deteriorada y es nuestra obligación conservar el patrimonio"

Siero prevé acometer la renovación de la cubierta del palacio de los Marqueses de Santa Cruz el año que viene. "Tenemos pendiente acometer la sustitución integral de la cubierta, que se encuentra bastante deteriorada, y al igual que hemos hecho con la Casa Consistorial, es nuestro deber y obligación conservar nuestro patrimonio", dijo el alcalde sierense, Ángel García, que añadió que actualmente se está redactando el proyecto. Aunque aún se desconoce el importe que supondría esta rehabilitación, "la intención es poder ejecutar la actuación en el ejercicio 2026", concluyó.

El regidor este anuncio durante la visita al parque Alfonso X con motivo de la renovación de la iluminación de este espacio, ahora más eficiente y moderna. Se han sustitudo 52 luminarias led, además de llevar a cabo mejoras y actualizaciones en la red eléctrica existente en el espacio. El proyecto contó con un presupuesto de 212.569,19 euros y se desarrolló a lo largo de los últimos cuatro meses.

Actuación integral en el gran parque poleso

Esta intervención se suma a las obras de urbanización para la conexión peatonal y ciclista del entorno urbano de Pola de Siero, finalizadas el pasado mes de diciembre con un presupuesto de 2.742.338 euros, y a la mejora de las zonas deportivas y de juegos infantiles del propio parque, que supusieron una inversión de 278.124,19 euros. Además, el Ayuntamiento sustituyó recientemente bancos deteriorados y reparó la Fuente de la Esfera.

Por la izquierda, Iván Miranda, de la empresa adjudicataria; Ángel García, Alejandro Villa, concejal de Alumbrado Público y Zonas Verdes; y el técnico municipal Juan Antonio Freije. / L. R.

En conjunto, el Ayuntamiento de Siero destinó un total de 5.450.668,38 euros a la transformación integral del parque Alfonso X El Sabio y su entorno, incluyendo la recientemente inaugurada Escuela de Educación Infantil "Los Polesinos" con un presupuesto de 2.142.895 euros.

El alcalde de Siero, Ángel García, que acudió a visitar el fin de los trabajos explicó que "la inversión ha supuesto una mejora notable en una de las zonas más céntricas de Pola". A ello hay que añadir "la recuperación de la fachada del Ayuntamiento, una actuación necesaria para conservar el patrimonio".

Según el regidor, la mejora del parque es especialmente visible por las noches. "Ha ganado mucha luminosidad y ahora es un espacio más agradable, más abierto y disponible para su uso durante más horas del día, sobre todo ahora que se hace de noche antes, con mayor comodidad y seguridad".