"Somos más de dar que de recibir", dice el alcalde de Siero, "conformista" con los presupuestos autonómicos

El alcalde de Siero, Ángel García, se mostró este martes "conformista" con los presupuestos autonómicos para el concejo. "Nosotros somos más de dar que de recibir", matizó. Aseguró que "para nosotros lo más importante es el que se nos ayude en la tramitación de todos los expedientes administrativos que tenemos pendientes o en marcha, que les den más agilidad".

Centros de salud y ambulatorios

En este sentido, destacó, como iniciativas relevantes "la mejora de la senda del Nora en el entorno del puente romano de Colloto y en el ambulatorio de Lieres, además de la ampliación del centro de salud de El Berrón". En cuanto a este último, apuntó que "no lleva una partida específica, pero que tendrá, seguro, consignación para acometer las obras, además de que es una actuación muy esperada y muy importante para nosotros". El regidor señaló que "son actuaciones de las que tenemos pendientes que se resuelvan y que no son grandes inversiones".

Añadió, además, que esperan que se lleve a cabo "la creación de la Agencia del Agua", que el Principado se había comprometido en ubicar en el edificio de la antigua fábrica del Águila Negra, en Colloto, y que "nos gustaría que saliese adelante antes de las elecciones", concretó.

Aun así, García detalló que "no tenemos previsto acometer grandes inversiones en Siero próximamente a cargo del Principado, por lo que, de momento, estamos bastante satisfechos con lo que hay. No somos un municipio que acostumbre a pedir demasiadas cosas y, por supuesto, no nos veréis quejarnos porque algunos lleven más o menos". "Hay que repartir entre todos", concluyó.