La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias

El invierno ya está aquí y llega el momento de abrigarse y de disfrutar de los deportes de invierno. La nieve es el oro blanco para muchos deportistas que están deseando calzarse los esquís o la tabla de snowboard y disfrutar de unas jornadas de descensos inolvidables.

Pero también están aquellos que anhelan pasear pisando este oro blanco tan típico de estas fechas. Eso sí, hay que abrigarse y, sobre todo, equiparse bien. Para ello, Parque Principado, en Siero, cuenta con una nueva tienda que es ideal para los amantes de la montaña. Columbia, la firma especializada en moda y equipamiento deportivo para actividades al aire libre, llega a Parque Principado con un espacio perfecto que nos acerca colecciones de ropa, calzado y accesorios de alto rendimiento, confeccionadas siguiendo su enfoque de innovación funcional.

Esta marca es mucho más que una tienda de ropa: es un punto de encuentro para los amantes del aire libre. Su propuesta combina innovación, funcionalidad y diseño, ofreciendo colecciones pensadas para que disfrutes de la naturaleza sin renunciar al estilo, y que incorporan innovadoras tecnologías que te mantienen protegido durante todo el año, desde el frío más extremo hasta el calor y el sol más intensos, de la cabeza a los pies.

En su nueva tienda de Parque Principado puedes encontrar prendas, calzado y equipamiento para hombre, mujer y niño, pensados para acompañarte y protegerte en cualquier aventura. Desde chaquetas técnicas, forros polares, pantalones y camisetas, hasta calzado para senderismo, trail running o uso urbano. También disponen de accesorios como mochilas, gorras y guantes.

Esta nueva apertura en una parada perfecta para quienes buscan equiparse con productos de alta calidad y preparados para cualquier clima.

Por ejemplo, con la llegada del frío y las bajas temperaturas, esta tienda la aliada ideal para mantenerse abrigada esta temporada, con un modelo de chaqueta polar de senderismo pensado para mujeres. Y parece tener todas las cualidades para seducir a las deportistas. Hay que saber que este modelo es cálido y transpirable. Lo que significa que no hay que preocuparse por el sudor. Si la chaqueta polar de Columbia tiene tanto éxito entre las clientas es porque tiene muchas cualidades. Empezando por su tejido elástico, que ofrece una comodidad óptima y una libertad de movimiento sin precedentes. Por lo tanto, es perfecta para practicar deporte. Por otro lado, sus componentes interiores y exteriores aíslan del frío. Y su tejido polar de microfibra 100 % poliéster permite que la prenda transpire.¡Además, su cuello alto te protegerá del frío en cualquier circunstancia. Esta chaqueta polar es muy fácil de llevar y se cierra con una cremallera completa. Además, cuenta con dos bolsillos laterales con cremallera, perfectos para mantener las manos calientes.

Por último, esta chaqueta se adapta a tu morfología y se vende por 27,99 euros.