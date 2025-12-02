Nora, una historia de solidaridad y de una asociación tras la que hay 130 familias: "Queremos que la ciudadanía nos conozca más"
El colectivo informó en el entorno de la plaza de abastos sobre las actividades que desarrollan a lo largo del año y la venta de productos para financiar sus terapias
Lucía Rodríguez
La Asociación Nora puso en marcha en Pola de Siero este martes, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una campaña de sensibilización y participación ciudadana para visibilizar la necesidad de la inclusión. Aunque la efeméride es este miércoles 3 de diciembre, el colectivo eligió este día, al igual que ya hizo el año pasado, porque "al ser día de mercado, hay una mayor afluencia de gente", explicó Aroa Castaño, gerente del colectivo.
La iniciativa constó de dos acciones que se complementan entre sí. Por un lado, en el puesto situado en la zona próxima a la plaza de abastos polesa, dos voluntarios, Leonardo Bastián y Jesús Teja, informaron durante la mañana a los viandantes sobre la trayectoria de la entidad y sus colaboradores. Además, "también vendemos camisetas, gorras y algunos otros productos para recaudar fondos para los proyectos que se llevan a cabo en la asociación, tanto a usuarios como la atención a sus familiares". Actualmente, el colectivo tiene alrededor de 130 familias asociadas y más de 75 personas que acuden semanalmente a terapias en su local.
Cooperación desinteresada
Los miembros de la Asociación Nora han organizado también un juego solidario a través de una búsqueda interactiva mediante códigos QR repartidos por toda la localidad. "Al escanearlos, las personas obtendrán información de contexto sobre la labor de la asociación, su historia y la cooperación desinteresada de entidades y colectivos que han trabajado con Nora a lo largo de los años", apuntó la gerente.
La acción incorpora un componente participativo. "Aquellos que escaneen los diez códigos y remitan capturas de pantalla a la dirección de correo habilitada entrarán en un sorteo, en el que habrá tres premios". Todos los interesados en participar podrán hacerlo hasta el próximo 9 de diciembre a través del email concursonora3d@gmail.com.
"La iniciativa combina sensibilización y participación: queremos que la ciudadanía conozca pequeñas historias de colaboración local y reflexione sobre la inclusión de forma sencilla y cercana", señaló Patricia Suárez, presidenta de Asociación Nora.
