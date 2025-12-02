El plan de protección para La Cebera inicia su trámite ambiental: así se ordenará el gran parque natural de Lugones

Siero impulsa un plan de protección para la finca de La Cebera, en Lugones, y el documento inicial que plantea las posibles opciones acaba de salir a exposición pública para superar la fase de consultas que corresponde a la tramitación ambiental de la Iniciativa. El objetivo es ordenar esta gran mancha boscosa de Siero con formaciones de bosque mixto, de suelos encharcados y zonas ajardinadas, que además acoge en su interior un área de equipamientos deportivos, con campo de fútbol, pista de atletismo, piscinas y polideportivo. La finalidad es que el "indudable valor ambiental" del conjunto quede a salvo y, a la vez, se pueda determinar qué áreas son susceptibles de usos que favorezcan y mejoren el disfrute de algunos ámbitos por parte de la ciudadanía.

Delimitar y preservar

Se trata, dice la documentación, de preservar los "espacios más sensibles, entre los que se encuentra el espacio arbolado" y "proceder a la ordenación de toda la bolsa de suelo constituida por los terrenos municipales y parte de las dos fincas de los Tartiere, que acogen los dos bosquetes, separados por la AS-II, y calificados como Verde Sistema General" en la normativa que afecta a este espacio. Los documentos relativos a la iniciativa pueden consultarse hasta el próximo 29 de diciembre y están disponibles en la sede electrónica del Principado.

La Cebera, localizada en El Carbayu, tiene una superficie total de 358.148,99 metros cuadrados. El plan de protección delimitará qué usos o actividades se podrán desarrollar en cada uno de sus ámbitos y para ello se ha establecido una zonificación pormenorizada: de conservación fluvial, forestal, de parque periurbano, y de zonas equipamentales, de infraestructura y viarios.

Paula Tamargo

Entre otras especificaciones, se establece que en la zona de conservación forestal "se evitará cualquier actuación que implique un menoscabo de los valores ambientales de la masa forestal, especialmente los movimientos de tierras y la construcción de infraestructuras de todo tipo, salvo causa de interés público debidamente justificada".

En lo que respecta a la de zona de conservación fluvial el objetivo es "el mantenimiento y recuperación de los ecosistemas fluviales y el ocio extensivo". "Con objeto de reforzar su función como corredor ecológico, se fomentará la regeneración del bosque de ribera en las zonas ocupadas por pastizal y en las márgenes de los ríos Nora y Noreña", recoge la propuesta.

Instalaciones deportivas

En el ámbito de parque periurbano se trabajará en el mantenimiento de las masas forestales, de masas de agua lacustres y el aprovechamiento recreativo. Y en el de equipamientos, la regulación afecta a los que "den servicio a la población y que complementen el carácter deportivo asociado al entorno natural del que ya dispone esta zona de Lugones". De este modo, en este área se acepta el uso para "instalaciones deportivas, permitiéndose la construcción de edificaciones asociadas a la instalación que no ocupen más del 15 por ciento del suelo" y actuaciones como "acondicionamiento de viales, áreas estanciales y construcción de infraestructuras sin afectar a ejemplares arbóreos singulares".

El vigente Plan General de Ordenación de Siero determina ya el ámbito para ordenar este espacio mediante un Plan Especial de Protección la finca de La Cebera, pero este no llegó a redactarse y, por tanto, no llegaron a plantearse actuaciones concretas. Ahora se aborda este proceso que permite "delimitar los usos del suelo en función de sus características actuales, con el objetivo de preservar el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje y los valores socialmente reconocidos asociados a la configuración y protección de áreas de uso público, como parques, jardines u otras áreas de esparcimiento y recreo de cierta relevancia ambiental".