Corripos, en Valdesoto, estrena las mejoras ejecutadas en el parque infantil: así luce el espacio lúdico
La obra del Ayuntamiento de Siero responde a una demanda de los vecinos de la zona
J. A. O.
El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitó este miércoles por la mañana los trabajos realizados en el parque infantil multijuego de Corripos, en la parroquia de Valdesoto. Según detallan fuentes municipales, la actuación ha consistido en la instalación de un elemento multijuego y en la ejecución de una solera de caucho amortiguador, con el fin de adecuar el espacio a la normativa vigente en materia de seguridad en áreas infantiles.
Con esta intervención se mejora la accesibilidad y la seguridad del área de juego, ofreciendo un espacio renovado y más confortable. El coste de la actuación supera los 3.000 euros.
«Varias familias con niños se han mudado recientemente a la zona y esta actuación responde a una demanda de los vecinos, que querían un parque seguro y adecuado para sus hijos», detalló el edil.
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- Más de 40 millones de euros: esta es la cifra que costaría dotar de saneamiento a todos los núcleos de Siero que todavía carecen de él
- Un hostiario del siglo XIX o las famosas ollas de cobre de cocina francesa, entre las joyas de la Feria de Antigüedades de Pola de Siero
- La histórica sidrería que reabre en Pola de Siero y mantendrá la esencia del antiguo local: 'Algo está llegando
- Rosana Álvarez, una 'súper profesora' en el instituto de La Fresneda: 'Equivocarse está bien si se aprende
- Así será el nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero: 15.000 metros cuadrados, aparcamiento subterráneo para 146 coches (y hasta un campo de vóley playa)
- Siero adjudica la obra de la 'rotonda del mapamundi' entre Lugones y La Fresneda: esta es la empresa que asume el proyecto
- El crimen de la calle Conde de Santa Bárbara: se cumplen 25 años de un asesinato que conmocionó a Lugones