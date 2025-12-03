Corripos, en Valdesoto, estrena las mejoras ejecutadas en el parque infantil: así luce el espacio lúdico

El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitó este miércoles por la mañana los trabajos realizados en el parque infantil multijuego de Corripos, en la parroquia de Valdesoto. Según detallan fuentes municipales, la actuación ha consistido en la instalación de un elemento multijuego y en la ejecución de una solera de caucho amortiguador, con el fin de adecuar el espacio a la normativa vigente en materia de seguridad en áreas infantiles.

Con esta intervención se mejora la accesibilidad y la seguridad del área de juego, ofreciendo un espacio renovado y más confortable. El coste de la actuación supera los 3.000 euros.

«Varias familias con niños se han mudado recientemente a la zona y esta actuación responde a una demanda de los vecinos, que querían un parque seguro y adecuado para sus hijos», detalló el edil.