El galardonado como "mejor pote de España" se elabora en Pola de Siero con "berzas esponjosas, fabes de calidad y un buen caldo"
El restaurante Abrelatas se alzó con el título en lo que supone "un reconocimiento a quince años combinando tradición e innovación"
Lucía Rodríguez
"Soy muy quisquilloso con el caldo y, para que quede bien, tengo muy en cuenta que la berza sea esponjosa y la calidad de las fabas". El que habla es Borja Alcázar que, desde hace 15 años, regenta con su madre, MariLuz Cifuentes, el restaurante Abrelatas en Pola de Siero. Este martes, se llevaron "una gran alegría" al alzarse con el primer puesto en el Campeonato de España de Pote Asturiano "Ciudad de Oviedo", celebrado en La Quinta de Abuli. "No nos lo esperábamos", asegura el cocinero que añade, además, que "había muchísimo nivel y muchas guisanderas de establecimientos que se dedican exclusivamente a elaborar a diario platos tradicionales".
Tradicional es precisamente la receta que utilizan en su establecimiento. A veces, desarrollada por Alcázar, a veces por su madre, pero siempre "con productos de calidad y a fuego lento". El propietario del restaurante poleso cree que "el plato que presentamos al concurso fue hecho a medias entre los dos y, a mi parecer, esa combinación fue lo que nos permitió alzarnos con este reconocimiento".
Un premio que, a nivel personal, "es muy importante para nosotros" y supone un "aliciente para seguir adelante". No solo porque reconoce uno de los platos de cuchara más representativos de Asturias, sino porque "reconoce también el esfuerzo y dedicación de estos 15 años dedicándonos a combinar tradición con innovación", apuntó Borja Alcázar.
Lleno hasta enero
Profesionalmente, el galardón ya ha empezado a dar sus primeros frutos. Este miércoles el restaurante colgó el cartel de completo y, además, "la gente ha empezado a llamar preguntando por el pote y para reservar mesa". El Abrelatas ya era famoso en la zona por sus fabas y su casquería, pero este premio ha hecho que llegue a tal límite que "tenemos el local lleno a diario hasta, aproximadamente, después de las navidades", detalló el propietario.
En su restaurante, el pote se podía consumir por encargo o dentro de un menú para ocasiones puntuales en el que constaba como segundo plato, junto con mantecado artesanal de Sariego de primero, guiso de alguna carne de caza (cabrito, cordero o jabalí) de tercero, arroz con leche de postre y vino de Cangas para acompañar. Todo por 30 euros por personas. "Este miércoles por la tarde lo hemos dedicado a organizarlo todo para poder ofrecer este menú mucho más a menudo que hasta ahora".
La idea es que "a partir de la próxima semana lo tengamos todo preparado para que la gente que se acerque al local pueda disfrutar de este plato cualquier día de la semana", concluyó Borja Alcázar.
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- Más de 40 millones de euros: esta es la cifra que costaría dotar de saneamiento a todos los núcleos de Siero que todavía carecen de él
- Siero adjudica la obra de la 'rotonda del mapamundi' entre Lugones y La Fresneda: esta es la empresa que asume el proyecto
- Un hostiario del siglo XIX o las famosas ollas de cobre de cocina francesa, entre las joyas de la Feria de Antigüedades de Pola de Siero
- La histórica sidrería que reabre en Pola de Siero y mantendrá la esencia del antiguo local: 'Algo está llegando
- El mejor pote asturiano de toda España se come en un pequeño restaurante de Siero con mesas a pie de barra en el que las recetas de la abuela conviven con la cocina de innovación
- Rosana Álvarez, una 'súper profesora' en el instituto de La Fresneda: 'Equivocarse está bien si se aprende
- Así será el nuevo parque de La Reconquista de Pola de Siero: 15.000 metros cuadrados, aparcamiento subterráneo para 146 coches (y hasta un campo de vóley playa)