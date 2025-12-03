Lugones celebrará su carrera de fin de año el próximo 28 de diciembre: estas son las claves de la gran cita deportivas

El Club de Atletismo Ciudad de Lugones organiza por segundo año consecutivo la Carrera de Fin de Año de la localidad sierense. La cita tendrá lugar el próximo 28 de diciembre, a las 18.30 horas para los adultos, y a partir de las cinco de la tarde para las categorías inferiores. La prueba fue presentada este miércoles por el alcalde, Ángel García; el concejal de Deportes, Jesús Abad, y el presidente de la entidad deportiva organizadora, Luis Manuel Menéndez.

"El recorrido para los mayores es el mismo que el del año pasado", indicó Menéndez. "Se saldrá de la Plaza Europa para atravesar la calle Antonio Machado y seguir por la Avenida de Viella hasta llegar a la rotonda de Naón, donde habrá una meta volante con un jamón", añadió. En total, los atletas participantes recorrerán una distancia de 4.800 metros. "Se establece un máximo de 1.500 participantes, aunque no creo que lleguemos a cubrir todas las plazas", avanzó Menéndez.

Para los más pequeños, las carreras, que se realizarán por tramos de edad para niños de menos de 14 años, se centralizarán en la propia plaza central de Lugones, donde se recorrerán varias distancias. "En esta edición, tenemos un tope de 600 niños", indicó el presidente del club de atletismo.

Las inscripciones, que ya están abiertas, pueden realizarse hasta el próximo día 23, a través de la página web de Cronoempate, con un coste de 10 euros para las categorías sub14, sub16, sub18, sub20, sub 23, senior y veteranos, y de cuatro euros para el resto de categorías. "Se abrieron este martes y en menos de 24 horas ya hay 100 personas apuntadas", señaló Menéndez. El precio de esta inscripción irá destinado a sufragar los gastos de los seguros, el cronometraje, la camiseta conmemorativa, los trofeos y el alquiler de materia necesario para el correcto desarrollo de la prueba, como generadores, vallas, conos o carpas.

Los premios, que se entregarán en la plaza Europa alrededor de las 19.30 horas, serán para los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo: los tres primeros absolutos de cada sexo, los tres primeros absolutos masculinos y femeninos y la mujer y hombre más veteranos. Previamente a la entrega de premios, habrá un sorteo de regalos entre todos los participantes de la prueba absoluta

Ángel García agradeció el esfuerzo y la colaboración del Club de Atletismo Ciudad de Lugones para la realización de esta prueba, que "si no fuera por su trabajo, sería imposible de llevar a cabo".