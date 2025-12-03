El mejor pote asturiano de toda España se come en un pequeño restaurante de Siero con mesas a pie de barra en el que las recetas de la abuela conviven con la cocina de innovación

Ni en Oviedo ni en Gijón ni en Avilés. El mejor pote asturiano de toda España se hace y se come en Siero en un pequeño pero coqueto restaurante en el que las recetas de la abuela conviven con la cocina de innovación y en el que las mesas están a pie de barra. Se trata del Abrelatas, en Pola de Siero, que lleva 15 años sorprendiendo a sus comensales con elaboraciones atractivas y sabrosas. Detrás de los fogones está el joven chef Borja Alcázar, junto a su madre, Mariluz Cifuentes.

Los tres mejores

El Campeonato de España de Pote Asturiano "Ciudad de Oviedo" coronó este martes, en La Quinta de Abuli, al resturante poleso, que se midió en la gran final a quince establecimientos hosteleros de toda Asturias. En segundo puesto quedó El Molín de Salas y en tercer lugar La Escollera, en San Juan de la Arena (Soto del Barco). En total, al concurso se presentaron medio centenar de restaurantes. El pote perfecto tiene que llevar buen compango, mucha berza y poca faba.

Con un "Solete" Repsol

El Abrelatas obtuvo en 2021 un "Solete" de la guía Repsol, reconociendo su buena cocina: "Un restaurante con producto local, que elabora productos propios, como cecina o cerveza, y que ofrece una cocina siempre anclada en las raíces asturianas. Estupendo menú y carta". Borja Alcázar cuenta con varios premios de los campeonatos de pinchos local y regional. Sin duda, en sus platos hay amor por las raíces (en su carta imperan los productos locales) y la creatividad.

Menús del día

"El menú del día es muy de comida tradicional; mi madre, Mariluz Cifuentes, es quien lleva ahí la batuta. Hacemos un menú muy de comida casera que la gente agradece. Tenemos platos fijos. Por ejemplo, los viernes hay cocido de garbanzos con moscancia y los jueves, pote asturiano. Algún detallín sí que le ponemos al menú, pero cosas sencillines, divertidas. Los platos más creativos están más enfocados a la carta", explica el joven cocinero.

Entre esos platos del menú semanal (dos primeros, dos segundos y postre) están la ensalada de frutas frescas de temporada con crema de your griego, el bacalao guisado con pisto al estilo de Mariluz o las albóndigas de vaca vieya de Sariegu en salsa de tomate natural con crema de patata.

Innovación en la carta

En su carta (en asturiano) se pueden encontrar arroz con carrilleres, bocata meloso de bugre, callos caseros, crestes de pitu caleya guisaes, mollexes de xata asturiana guisaes al estilo La Pola, fabada asturiana (por encargu), el bombón de chocolate con lleche y carriller de asturcelta guisada al oporto, o los "nuggets" de pitu caleya con salsa de mostaza.

Otros platos que enamoran a sus clientes son el pulpu del pedreru de Tazones guisao con tocín de gochu asturcelta, los llangostinos a la gabardina casera con queso cheddar, llingua estofada, la hamburguesa gourme, el cachopu sibaritu o el coneyu de Sariego. Y de postre, alguno con los que se luce Mariluz: el pastel de chocolatre caliente con xeláu artesano o la crema de quesu y frutos coloraos naturales.

La opinión de los comensales

El Abrelatas tiene una puntuación alta en el portal de Tripadivisor (un 4,3 sobre 5) y la mayoría de los comentarios son excelentes. "Un pequeño rincón que sorprende por su encanto y autenticidad. 'El Abrelatas' mezcla tradición y creatividad en cada plato, destacando ingredientes locales con un toque moderno. El ambiente es cálido y acogedor, perfecto tanto para cenas íntimas como reuniones en grupo. Si bien no todo en el menú deslumbra, su atención al cliente y la relación calidad-precio (cantidades muy grandes) lo convierten en una parada obligatoria para los amantes de la buena comida asturiana", comenta una clienta.

"Buen local para comer en Pola de Siero, comida bien elaborada y sabrosa, la mantequilla que te sirve mientras esperas te devuelve a la niñez, simplemente espectacular. Lo único negativo que tiene es el servicio que es muy lento", resume otro.