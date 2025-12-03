Pádel para veteranos en Siero: Meres acoge un torneo del 12 al 14 de diciembre

Torneo de pádel de veteranos y mixto, organizado por el Club Deportivo Básico Pádel Tech. El evento tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de diciembre, en las instalaciones de Futsa Meres, y la cita se presentó ayer en el Ayuntamiento de Siero por parte del edil de Deportes, Jesús Abad.

Según explicó el concejal, se espera una participación de más de 200 jugadores y una afluencia de público entre los tres días de competición de más de 150 personas. Durante el evento, señalaron los organizadores, se sorteará material deportivo, así como regalos entre todos los participantes del torneo, para el que aún quedan algunas plazas disponibles.