El pueblo de los Pitufos está en Asturias: esta es la localidad, a diez minutos de Oviedo, que ha convertido en estatuas gigantes (de 4 metros) a los personajes azules del famoso cómic

El pueblo de los Pitufos está en Asturias y a tan solo diez minutos de Oviedo (con el permiso de Júzcar, la aldea de Málaga que se pintó de azul en 2011 para promocionar la película). Se trata del concejo de Siero, donde recientemente se han instalado dos estatuas gigantes, de cuatro metros de altura (cinco si contamos la peana), con personajes del famoso cómic creado por Peyo en 1958. La primera, un Pitufo Gruñón, se colocó en febrero de 2024 para dar la bienvenida a Lugones. La segunda, la Pitufina karateka, se levantó el pasado mes de noviembre en el acceso a Pola de Siero, la capital del municipio, desde la Autovía Minera.

Las dos figuras se han convertido en todo un emblema de Siero y, por supuesto, en los rincones más fotografiados del concejo. La mayoría de los vecinos están entusiasmados con sus pitufos gigantes y esperan con ellos atraer visitantes. Siero vive sobre todo del sector servicios, la industria y la agricultura y la ganadería. El turismo, sin embargo, no es uno de sus fuertes. Pero los Pitufos podrían ahora cambiar esa realidad.

Gruñón triunfa en Lugones: punto de visita obligada / Lucía Rodríguez

Los motivos

¿Y por qué hay Pitufos en Siero? Todo partió con el objetivo de concienciar a los vecinos del concejo y, sobre todo, a los más pequeños sobre los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En abril de 2023 el alcalde de Siero, Ángel García, y la presidenta fundadora de Los Pitufos e hija de Peyo, Véronique Culliford, firmaron un convenio de colaboración para llevar las reproducciones de "Gruñón" y "Pitufina" a las calles del municipio con mensajes de sostenibilidad. "Entre los objetivos del Ayuntamiento está el cumplir con el desarrollo sostenible, concretamente en lo relacionado con el respeto por la naturaleza y el medio ambiente", dijo García.

La Pitufina karateca de la Pola / Luján Palacios

"Los Pitufos son embajadores de esos objetivos y creemos que nos van a ayudar a comunicar y concienciar, tanto a mayores como a pequeños, de que tenemos que luchar por conseguirlos", añadió el regidor. Además, García hizo hincapié en que el convenio de colaboración tiene mucho que ver con el proyecto de Siero Verde que están impulsando desde su gobierno por la defensa y respeto de la naturaleza y el medio ambiente.

Los encantos de la Pola

Con el gancho de los Pitufos, habrá quien descubra la Pola, famosa entre otras cosas por las fiestas del Carmín y los Güevos Pintos. El centro de esta localidad es realmente bonito. Un buen ejemplo de ello es la Plaza de Les Campes, rodeada de antiguas edificaciones bien conservadas y de colores. Además del atractivo arquitectónico, muchas de estas casas alojan hoy en día sidrerías, lo que la convierte en un atractivo polo gastronómico.

Otro atractivo de Pola de Siero es el Paraguas, situado en la parte superior de la estación de autobuses. Se trata de un emblema arquitectónico construido por Ildefonso Sánchez del Río hace ya más de medio siglo y que tiene un diámetro de 40 metros. Es una obra impresionante.