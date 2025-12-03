Siero adjudica la obra de la "rotonda del mapamundi" entre Lugones y La Fresneda: esta es la empresa que asume el proyecto

El Ayuntamiento de Siero acaba de adjudicar el proyecto de mejora estética del nudo de conexión de la AS-17 y la AS-381, entre Lugones y La Fresneda, más conocida como la "rotonda del mapamundi". Finalmente, la empresa que llevará a cabo los trabajos será Eulen, tras presentar la oferta más económica a la licitación. Este proyecto, que se hizo popular tanto por la originalidad de la propuesta como por el rechazo de la oposición a la inversión que supone, había sufrido un pequeño bache en la primera licitación a causa de un error de precios. El coste que tendrá esta iniciativa asciende a 598.775,54 euros y el plazo de ejecución será de 4 meses una vez que comiencen las obras, en principio, después de las navidades.

El proyecto prevé cambiar la apariencia de ese punto de acceso al concejo, situando sobre el terreno esférico de la rotonda una reproducción del globo terráqueo y sus continentes. Se iluminará de noche y, además, también se decorarán las pilastras del puente bajo el que se sitúa, entre otras actuaciones. El alcalde, Ángel García, que compareció con el edil de Urbanismo, Javier Rodríguez Morán, destacó que el objetivo también es que traslade un mensaje relacionado con la necesidad de cuidar el medioambiente.

"Salva tu planeta"

La actuación se llevará a cabo sobre una superficie de 4.135 metros cuadrados y 73 metros de diámetro sobre la que se representará el mapamundi, que será visible desde la pasarela entre Lugones y La Fresneda. Tal y como explicó el regidor durante la presentación del proyecto, el objetivo de la actuación es "contar una historia y provocar una reflexión sobre nuestro planeta". Para ello se generarán unas letras en donde se podrá leer el lema "Save your planet, cuida tu planeta".

El proyecto contempla transformar la rotonda "en una loma semiesférica que representa los océanos, sobre la que se situarán los continentes", hechos de piezas metálicas tipo chapa, pintadas con colores terrosos.

Una mejora integral de los accesos

Ángel García explicó que esta intervención permitirá completar la mejora de los accesos a Lugones y a La Fresneda, en una zona del concejo en crecimiento tanto en población como en actividad, y que constituye una de las principales entradas desde el norte. "La glorieta y la pasarela conforman la primera imagen que recibe quien accede por este punto, un espacio que se encuentra actualmente en una situación mejorable y que se transformará significativamente con esta actuación".

En los últimos años, se han ejecutado diversas obras que han mejorado de manera notable la entrada a Lugones. "Una vez finalizada la glorieta, junto con la pasarela, el acceso norte a la localidad y también a La Fresneda cambiará de forma radical, generando un entorno más urbano e integrado pese al tráfico", concluyó el alcalde.

La iniciativa se suma a otras desarrolladas para mejorar la imagen de los puntos de acceso al municipio. Entre las actuaciones efectuadas en esta línea se encuentran las de Pola de Siero, con la remodelación integral del área de la rotonda de Ullaga o más recientemente la del acceso de la Autovía Minera a la capital sierense, punto donde se ha instalado la popular figura gigante de la "Pitufina karateca".