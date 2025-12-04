Abre en Parque Principado la nueva tienda "low cost" de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea

Un Zara Home con precios de Ikea o de Primark. Así es la nueva tienda de decoración "low cost" de Amancio Ortega que acaba de llegar a Parque Principado: Lefties Home. Como ha pasado en otras ciudades, como Madrid, Bilbao o Valladolid, Inditex está renovando sus tiendas Lefties para incluir su nueva línea de hogar, que aspira a revolucionar el sector en España con un diseño muy cuidado, siguiendo las tendencias del momento, y con precios económicos.

En Asturias solo hay un Lefties y es el mayor de todo el Norte. Está ubicado en el Paseo de la Seronda del centro comercial Parque Principado. Lefties cuenta en Siero con más de 4.000 metros cuadrados de tienda y en ella se ha incluido una nueva zona de decoración. Esta área está organizada, según anuncian desde el complejo, "en diferentes espacios: comedor y cocina, dormitorio, baño... donde encontrarás monerías para transformar cada rincón de tu hogar".

Para todos los rincones del hogar

Las reformas llevadas a cabo en grandes ciudades del país han cautivado por completo al público. Además de transformar su imagen (como ya pasó con Zara, Massimo Dutti o Bershka), las nuevas tiendas Lefties están incorporando espacios exclusivos para su línea home, que ofrece artículos para todos los rincones del hogar. Vajillas, cubiertos, sábanas, mantas, toallas, cojines, portarretratos... Y hasta fragancias y libros.

Las colecciones de Lefties Home recuerdan a las de Zara Home. Tienen sus básicos (sábanas, toallas o mantas de colores lisos) y a la vez otros diseños más cuidados, que siguen las actuales tendencias de decoración. Un ejemplo de ello es que muchos de sus artículos se pueden personalizar con tu nombre (o un texto). Esta opción existe para albornoces, sábanas, fundas nórdicas, almohadones...

Con floristería

Al estilo de "El apartamento", la nueva y sofisticada tienda de Zara, que existe solo en La Coruña y en Madrid (recién abierto este verano), Lefties Home ha sorprendido en algunas ciudades con la venta incluso de flores naturales. De esta forma, de la tienda te puedes ir con un ramo de flores frescas.

Bajos precios

En Lefties Home puedes encontrar manteles individuales por menos de 5 euros, una colección de seis vasos por 17 euros, tazas por 6 euros, set de funda nórdica y almohada por 12 euros, cojines también por 12, mantas por 29, marcos grandes de fotos por 12, velas aromáticas por 9... Y todo con un diseño especial y único.

Hasta electrodomésticos

Las colecciones de Lefties Home van a más y no paran de sorprender. Ha lanzado hasta una línea propia de electrodomésticos esenciales para el hogar de estilo retro, disponible tanto en blanco como en negro: cafetera multicápsulas, tostadora, hervidor de agua, cafetera italiana, espumador... Todos los productos son una preciosidad y, además, tienen precios muy competitivos. Por ejemplo, la tostadora cuesta 39,99 euros.

El Zara Home barato de Inditex también vende lámparas de diseño, libros de decoración y hasta fragancias. Y, por supuesto, dadas las fechas del año, también todo tipo de adornos navideños.